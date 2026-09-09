Con buen motor, posición cómoda y mucha polivalencia, esta Moto Guzzi es una alternativa diferente

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 23:52h.

Está más enfocada hacia un uso exclusivo por asfalto, pero es bastante polivalente

Precio de moto A2, motor bicilíndrico y una dotación completa, la moto que desafía a la Honda NX500

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En Moto Guzzi han creado una moto impresionante, que es una alternativa sensacional. Está más enfocada hacia un uso exclusivo por asfalto, pero es bastante polivalente, y se caracteriza por las buenas prestaciones que ofrece, por su posición cómoda y por su bonito diseño, con una sencillez mecánica que la hace también recomendable. Todo esto convierte a la V 85 Strada en uno de los modelos más interesantes que hemos visto dentro del catálogo.

El propulsor que tiene equipado es de 853 centímetros cúbicos de cilindrada y distribución variable, que entrega una potencia de 80 CV a 7.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 83 Nm a 5.100 rpm. Tiene un sensacional empuje desde bajo y medio régimen, y el consumo de combustible es bastante reducido, de 4,9 litros por cada 100 kilómetros. Esto permite que la autonomía sea muy elevada, superior a los 400 kilómetros, gracias a los 23 litros de capacidad que tiene el depósito.

El acelerador electrónico gestiona los tres modos de conducción, que modifican el control de tracción, el ABS y la respuesta del motor, y la IMU de seis ejes que tiene instalada es la responsable de gestionar todo lo que se necesita. Tampoco podemos olvidarnos que cuenta con control de velocidad de crucero, mientras que en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Moto Guzzi V 85 Strada cuesta 13.040 euros

Para hacer incluso más atractiva la Moto Guzzi V 85 Strada, le han puesto un precio que está al alcance de la gran mayoría de interesados. Porque creemos que los 13.040 euros que cuesta esta moto es una cantidad realmente accesible, y que se puede pagar sin excesivos inconvenientes. Así que no lo dudes y aprovecha la ocasión.