Moto Guzzi mantiene su identidad clásica en una moto adaptada a las necesidades actuales

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 22:36h.

Se trata de un modelo que mantiene la identidad clásica y la esencia de la marca

La moto más elegante de Moto Guzzi está conquistando a los que quieren estilo y personalidad

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En Moto Guzzi tienen un modelo que mantiene la identidad clásica y la esencia de la marca, aunque adaptada y mejorada a las necesidades actuales, para lograr que sea una compra perfecta y segura, que no da margen de riesgo. En 2025 sufrió una actualización que significó un antes y un después, ya que a esta V7 Stone se le añadió una iluminación full LED, un acelerador electrónico, control de velocidad de crucero, un motor más potente y con más par, y, en especial, la homologación Euro 5+.

Hablando del propulsor que equipa esta moto, lo que tenemos es un motor refrigerado por aire, con dos válvulas por cilindro de 853 centímetros cúbicos. La potencia declarada alcanza los 67,3 CV a 6.900 revoluciones por minuto, con un par motor de 79 Nm a 4.400 rpm. Esto lo convierte en un motor agradable y con mucho empuje desde bajas revoluciones, que dispone de dos modos de conducción, con control de tracción desconectable y ABS.

En este 2026 se le ha añadido un nuevo color para ampliar la gama de opciones a escoger, que ha sido el beige. Este se suma a los ya existentes, que eran el negro y el azul. En cuanto a la instrumentación, equipa una pantalla LCD de forma circular y bastante elegante, que va a juego con el resto del conjunto. Y en la parte ciclo, cuenta con un chasis de doble cuna de acero con sub chasis desmontable desarrollado para conseguir una ergonomía cómoda.

El precio de la Moto Guzzi V7 Stone es de 9.800 euros

Si te interesa conocer el precio que tiene la Moto Guzzi V7 Stone, te llevarás una gran alegría al conocer que únicamente se necesita un total de 9.800 euros para que puedas hacerla tuya. Una cifra que no nos puede parecer más interesante.