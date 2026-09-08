Mercedes cambia el plan con el Clase C y baja de los 489 CV

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 15:50h.

La marca alemana apuesta por versiones más modestas

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes comenzó la comercialización del Clase C eléctrico apostando por una versión de altas prestaciones. El C 400 4MATIC desarrolla alrededor de 489 CV, incorpora tracción integral y se sitúa en la parte superior de la gama, tanto por rendimiento como por precio.

Sin embargo, no todos los compradores necesitan semejante potencia. Por eso, Mercedes prepara dos nuevas versiones que ampliarán la oferta durante el otoño y permitirán acceder al modelo sin tener que pagar obligatoriamente por casi 500 CV.

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Un Clase C eléctrico de acceso con 354 CV

La primera incorporación será el C 250, que contará con un único motor situado en el eje trasero. Desarrollará 354 CV y utilizará una batería de 85 kWh, frente a los 94 kWh del C 400 4MATIC.

Aunque será la versión de acceso, seguirá ofreciendo unas prestaciones muy elevadas. Su principal argumento estará en la eficiencia, ya que podrá alcanzar aproximadamente 720 kilómetros de autonomía homologada.

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Esta configuración puede convertirse en una de las más equilibradas de la gama. Mantiene potencia más que suficiente, reduce la complejidad al prescindir del motor delantero y ofrece una autonomía adecuada para viajar.

El C 300 4MATIC mantendrá la tracción integral

La segunda alternativa será el C 300 4MATIC. En este caso se utilizarán dos motores eléctricos y un sistema de tracción total, con una potencia conjunta de 421 CV.

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Mercedes estima una autonomía situada entre 650 y 690 kilómetros. La reducción respecto al C 250 será consecuencia del mayor consumo provocado por el segundo motor y las prestaciones superiores.

El C 300 4MATIC podrá acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,4 segundos. Será ligeramente más lento que el C 400, que completa la misma maniobra en unos cuatro segundos, pero continuará ofreciendo un rendimiento propio de una berlina deportiva.

La versión de más de 800 kilómetros llegará después

Mercedes prepara para 2027 el C 300+, una versión con un único motor trasero y la batería grande de 94 kWh. La combinación de mayor capacidad y menor consumo debería permitirle superar los 800 kilómetros de autonomía homologada.

También está previsto un futuro C 200 con 313 CV, batería LFP de 64 kWh y alrededor de 550 kilómetros de autonomía. Esta será previsiblemente la variante más asequible de toda la familia.

Mercedes todavía no ha comunicado los precios de las nuevas opciones. La llegada del C 250 y del C 300 4MATIC, sin embargo, confirma un cambio lógico de estrategia: después de estrenar el modelo con su versión más potente y exclusiva, la marca abrirá la gama a quienes priorizan autonomía, eficiencia y un precio algo menos elevado.