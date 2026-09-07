Coches y Motos 07 SEP 2026 - 12:19h.

El EX30 es una alternativa a las premium alemanas

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

Compartir







El Volvo EX30 es el modelo más pequeño de la marca sueca, pero también uno de los más sorprendentes. En solamente 4,23 metros reúne hasta 475 kilómetros de autonomía, motores de hasta 428 CV y un habitáculo construido alrededor de la tecnología y la sostenibilidad.

Audi y Mercedes-Benz disponen de eléctricos más grandes y lujosos, pero resulta difícil encontrar la misma relación entre tamaño exterior, prestaciones, autonomía y precio. El EX30 traslada buena parte de la filosofía premium de Volvo a un formato especialmente manejable.

PUEDE INTERESARTE Nunca ha habido un Volvo tan barato

Pequeño por fuera, muy serio por dentro

Su carrocería mide 4,23 metros de longitud y 1,55 metros de altura. Es, por tanto, considerablemente más corto que un Audi Q4 e-tron o un Mercedes EQA, algo que facilita el aparcamiento y la circulación urbana.

El diseño conserva todos los elementos que permiten reconocerlo como un Volvo. Los faros reinterpretan la firma luminosa del martillo de Thor, mientras que la carrocería utiliza superficies limpias y unos pasos de rueda bien definidos.

PUEDE INTERESARTE Volvo se carga el EX40

El maletero ofrece 318 litros, una capacidad modesta, y las plazas traseras tampoco son las más amplias del segmento. Su atractivo no está en la capacidad familiar, sino en ofrecer mucha tecnología y prestaciones dentro de un coche compacto.

Hasta 475 kilómetros de autonomía

La gama comienza con una batería de 51 kWh y un motor trasero de 272 CV. Dependiendo del acabado, esta configuración homologa entre 335 y 337 kilómetros.

Las versiones Long Range utilizan una batería de 69 kWh y mantienen los 272 CV, pero elevan la autonomía hasta 475 kilómetros. Es la alternativa más equilibrada para quien necesite realizar viajes con frecuencia.

Por encima se encuentra el Twin Motor Performance, con tracción integral y 428 CV. Sus aceleraciones son propias de un deportivo, aunque el mayor rendimiento también aumenta el consumo y reduce ligeramente la distancia disponible entre cargas.

En un cargador rápido adecuado puede recuperar buena parte de la batería en aproximadamente media hora. Todas las versiones cuentan con la etiqueta CERO de la DGT.

Google integrado y un interior minimalista

El salpicadero prescinde de la instrumentación tradicional y concentra prácticamente toda la información en una pantalla vertical central. El sistema incorpora Google Maps, Google Assistant y acceso a diferentes aplicaciones sin necesidad de conectar un teléfono móvil.

Esta solución crea un interior limpio y moderno, aunque obliga a utilizar la pantalla incluso para algunas funciones sencillas. Conviene probarla antes de comprar el coche, ya que no todos los conductores se adaptarán con la misma facilidad.

Volvo también utiliza materiales reciclados y diferentes combinaciones decorativas para reducir el impacto ambiental. El planteamiento sostenible no impide ofrecer climatización, navegación conectada y numerosos asistentes avanzados.

Seguridad y precio como grandes argumentos

El EX30 puede controlar el entorno del vehículo, detectar ciclistas al abrir las puertas, mantener la distancia de seguridad e intervenir ante una posible colisión. La atención prestada a la seguridad sigue siendo una de sus señas de identidad.

Su precio oficial comienza alrededor de 35.413 euros, aunque las promociones y ayudas pueden reducirlo hasta aproximadamente 27.950 euros. Las versiones superiores alcanzan los 52.655 euros.

No es tan amplio ni refinado como los SUV eléctricos alemanes de mayor tamaño. Sin embargo, combina hasta 475 kilómetros de autonomía, 272 CV desde el acceso y una tecnología muy avanzada. Esa fórmula convierte al Volvo EX30 en uno de los eléctricos premium más difíciles de ignorar.