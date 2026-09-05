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GAC pone fácil el coche eléctrico: cargador gratis para 100 clientes

El GAC AION UT cargándose
El GAC AION UT cargándose. GAC
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La promoción busca resolver una de las principales necesidades del usuario eléctrico: disponer de un punto de recarga en casa. El equipo permite cargar el vehículo durante las horas en las que permanece aparcado y está pensado para garajes particulares. El Veltium LITE UNO destaca por su planteamiento compacto y sencillo, pensado específicamente para la recarga doméstica. Sin embargo, la instalación no está incluida en el regalo y deberá ser contratada y abonada por el cliente.

Para GAC, la iniciativa busca ofrecer una experiencia eléctrica completa desde el primer día. Facilitar la recarga es tan importante como ofrecer autonomía y tecnología.

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Una promoción ligada al desembarco eléctrico

La compañía quiere que la movilidad eléctrica resulte más fácil y accesible. El AION V representa la propuesta de GAC entre los SUV eléctricos. Equipa una batería de 75,26 kWh y alcanza hasta 510 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Su sistema admite hasta 180 kW de potencia en corriente continua y recarga del 30 al 80 % en unos 18 minutos.

El SUV añade una orientación familiar mediante elementos de confort como techo solar panorámico, portón trasero eléctrico y asientos traseros calefactados y reclinables hasta 137 grados. La terminación Luxury suma funciones como masaje para los asientos delanteros y una nevera integrada.

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Por debajo se sitúa el AION UT, un compacto eléctrico concebido para el uso cotidiano y urbano, aunque preparado también para desplazamientos de mayor distancia. Juntos, ambos modelos representan el primer paso de la ofensiva de GAC y AION en España.

GAC pone fácil el coche eléctrico
GAC pone fácil el coche eléctrico. GAC

Precios y una gama pensada para crecer

El AION UT Premium tiene un precio de 30.995 euros al contado, mientras que financiado y con las promociones y ayudas indicadas por la marca se queda en 22.945 euros. El acabado Luxury parte de 32.995 euros al contado y de 24.945 euros financiando. En el caso del AION V, el acabado Premium cuesta 37.995 euros al contado y 28.945 euros financiando. La variante Luxury asciende a 40.595 euros al contado y 31.545 euros financiando. Los compradores también pueden beneficiarse de un incentivo CAE de 750 euros, solicitado y gestionado directamente a través de emovili. Este importe queda fuera de la operación de financiación.

La llegada de los AION V y AION UT supone para GAC una apuesta por dos segmentos con potencial dentro del mercado eléctrico. Pretende combinar tecnología, equipamiento y sencillez de uso.

GAC tiene sede en Guangzhou y mantiene alianzas con Toyota y Honda, tras casi tres décadas de trayectoria en la industria. En España, Grupo Invicta se encarga de la importación y distribución de GAC y desarrolla una red de concesionarios con cobertura nacional. Su estructura de posventa incluye centros de distribución de recambios en Burgos y Róterdam.

GAC AION UT
GAC AION UT. GAC
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