GAC pone fácil el coche eléctrico: cargador gratis para 100 clientes

Los primeros clientes recibirán gratuitamente un cargador doméstico Veltium LITE UNO

GAC, una marca china más que desembarca en España

Compartir







La promoción busca resolver una de las principales necesidades del usuario eléctrico: disponer de un punto de recarga en casa. El equipo permite cargar el vehículo durante las horas en las que permanece aparcado y está pensado para garajes particulares. El Veltium LITE UNO destaca por su planteamiento compacto y sencillo, pensado específicamente para la recarga doméstica. Sin embargo, la instalación no está incluida en el regalo y deberá ser contratada y abonada por el cliente.

Para GAC, la iniciativa busca ofrecer una experiencia eléctrica completa desde el primer día. Facilitar la recarga es tan importante como ofrecer autonomía y tecnología.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Una promoción ligada al desembarco eléctrico

La compañía quiere que la movilidad eléctrica resulte más fácil y accesible. El AION V representa la propuesta de GAC entre los SUV eléctricos. Equipa una batería de 75,26 kWh y alcanza hasta 510 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Su sistema admite hasta 180 kW de potencia en corriente continua y recarga del 30 al 80 % en unos 18 minutos.

El SUV añade una orientación familiar mediante elementos de confort como techo solar panorámico, portón trasero eléctrico y asientos traseros calefactados y reclinables hasta 137 grados. La terminación Luxury suma funciones como masaje para los asientos delanteros y una nevera integrada.

PUEDE INTERESARTE Este Opel Mokka inspirado en los rallyes es muy top

Por debajo se sitúa el AION UT, un compacto eléctrico concebido para el uso cotidiano y urbano, aunque preparado también para desplazamientos de mayor distancia. Juntos, ambos modelos representan el primer paso de la ofensiva de GAC y AION en España.

Precios y una gama pensada para crecer

El AION UT Premium tiene un precio de 30.995 euros al contado, mientras que financiado y con las promociones y ayudas indicadas por la marca se queda en 22.945 euros. El acabado Luxury parte de 32.995 euros al contado y de 24.945 euros financiando. En el caso del AION V, el acabado Premium cuesta 37.995 euros al contado y 28.945 euros financiando. La variante Luxury asciende a 40.595 euros al contado y 31.545 euros financiando. Los compradores también pueden beneficiarse de un incentivo CAE de 750 euros, solicitado y gestionado directamente a través de emovili. Este importe queda fuera de la operación de financiación.

La llegada de los AION V y AION UT supone para GAC una apuesta por dos segmentos con potencial dentro del mercado eléctrico. Pretende combinar tecnología, equipamiento y sencillez de uso.

GAC tiene sede en Guangzhou y mantiene alianzas con Toyota y Honda, tras casi tres décadas de trayectoria en la industria. En España, Grupo Invicta se encarga de la importación y distribución de GAC y desarrolla una red de concesionarios con cobertura nacional. Su estructura de posventa incluye centros de distribución de recambios en Burgos y Róterdam.