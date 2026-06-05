Inicia operaciones con producción europea y red comercial propia

Tiene una gama eléctrica diseñada para competir en uno de los mercados más exigentes

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El grupo automovilístico chino GAC (Guangzhou Automobile Group) ha iniciado oficialmente su desembarco en España, un movimiento estratégico dentro de su plan de expansión internacional y de su apuesta por una nueva generación de vehículos electrificados inteligentes. La compañía ha elegido a Grupo Invicta como importador oficial y arranca con una red de 29 puntos comerciales, que crecerá hasta 45 a finales de año y alcanzará 58 en 2027, incluyendo presencia en ambos archipiélagos.

Fundada en 1997, GAC es hoy uno de los grupos automovilísticos más completos de China, con actividades que abarcan I+D+i, fabricación, producción de componentes, comercio, financiación y servicios de movilidad. Su expansión internacional comenzó en 2013 y actualmente opera en 102 países, situándose en la quinta posición entre los fabricantes chinos y acumulando más de 28 millones de vehículos producidos. Su objetivo para 2030 es alcanzar casi cinco millones de ventas anuales.

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La estrategia global de GAC se articula bajo el principio “In Europe, for Europe”, una filosofía que guía tanto el diseño de producto como la construcción de su red comercial y de servicio. Esta orientación se refleja en su apuesta por la fabricación local y por la adaptación específica a las necesidades del mercado europeo.

Dos modelos de nombre AION

En su expansión continental, GAC ha priorizado la producción local. Los modelos AION V y AION UT se ensamblan en la planta de Magna Steyr en Graz (Austria), un centro industrial que ha fabricado cuatro millones de vehículos para 13 marcas y que aplica estándares europeos de calidad premium.

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La gama AION constituye el núcleo tecnológico de la estrategia eléctrica de GAC. Concebida como marca nativa eléctrica, integra tecnologías avanzadas de propulsión, arquitectura digital y conectividad, configurando un ecosistema de movilidad inteligente orientado al usuario global. El objetivo es convertir el vehículo en una plataforma tecnológica capaz de ofrecer una experiencia más intuitiva, eficiente y personalizada.

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El lanzamiento en España contempla cinco modelos a lo largo de 2026. Los primeros serán el AION V, un SUV eléctrico de 4,6 metros con motor de 150 kW, batería de 75,2 kWh y hasta 510 km de autonomía WLTP, y el AION UT, un compacto eléctrico diseñado en Milán y producido también en Austria, con hasta 430 km WLTP y un interior especialmente aprovechado. La ofensiva continuará con los GAC GS4 de gasolina, el GAC S7 y el monovolumen E9 PHEV, hasta alcanzar ocho modelos en 2027.

La marca ofrecerá garantías de ocho años y 160.000 km en eléctricos y cinco años o 150.000 km en gasolina e híbridos enchufables, junto a una política de precios competitiva.

La posventa será gestionada por Grupo Invicta mediante su plataforma IMS, en coordinación con los centros técnicos de GAC en Países Bajos y China. El suministro de piezas se articula en dos niveles: el Centro Europeo de Distribución de Róterdam, operativo desde 2025, y los almacenes locales de Invicta, con 4.000 m² y 30.000 referencias. Los plazos objetivo oscilan entre 24 y 72 horas para inmovilizados y 2 a 5 días para piezas estándar.