Ford acerca a nuevos clientes el SUV electrificado más popular de su catálogo de 2021

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 07:51h.

Espacio para toda la familia sin renunciar a la máxima deportividad

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Ford Mustang Mach-E fue uno de los lanzamientos más importantes de la marca estadounidense en los últimos años. Llegó en 2021 con una propuesta muy diferente a la de los SUV tradicionales de Ford. Apostó por la electrificación, por un diseño inspirado en el legendario Mustang y por una tecnología de primer nivel. Ahora, varios años después de su debut, vuelve sigue captando la atención gracias a su precio más ajustado.

Compitiendo con modelos como el BYD Seal U, el Kia EV6 o el Mercedes EQC, el Ford Mustang Mach-E destaca por prestaciones, tecnología, espacio interior y precio. Fue el eléctrico que abrió una nueva etapa para Ford en 2021 y, gracias a las promociones actuales, vuelve a convertirse en una de las opciones más atractivas de su segmento. Aunque muchos levantaron la ceja cuando Ford decidió usar el concepto de lo que significa el Mustang en un nuevo SUV, ahora son muchos los adeptos que respaldan la idea.

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El Ford Mustang Mach-E cumple con las expectativas

Si eres de ellos y llevabas tiempo mirando este modelo, probablemente ahora tenga mucho más sentido. Ford lo anuncia actualmente desde 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiados. Además, la financiación incluye cuotas desde 220 euros al mes, una entrada de 15.500 euros, una cuota final de 17.835 euros y cinco años de mantenimiento gratuito.

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Se trata de un SUV eléctrico de tamaño generoso. Mide 4,713 metros de largo, 1,881 metros de ancho y cuenta con una amplia batalla de 2,984 metros. Estas dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo muy espacioso y de un maletero que alcanza los 502 litros, ampliables hasta 1.520 litros si se abaten los asientos traseros. Una cifra que lo convierte en una alternativa muy práctica para viajar en familia.

Así es el Mustang Mach-E más barato

La versión de acceso ya ofrece unas prestaciones más que interesantes. Equipa un motor eléctrico de 268 CV y 430 Nm de par máximo, asociado a la tracción trasera. Gracias a una batería de 72 kWh, homologa una autonomía cercana a los 470 kilómetros. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Otro de sus grandes argumentos es el equipamiento. Desde la versión más sencilla incorpora llantas de 19 pulgadas, cuadro digital de 10,2 pulgadas, enorme pantalla táctil central de 15,5 pulgadas, navegador integrado, cargador inalámbrico y sistema multimedia SYNC 4. También dispone de climatizador automático bizona, volante y asientos delanteros calefactables y acceso a los servicios conectados de FordPass.

La seguridad también juega un papel protagonista. El Mustang Mach-E incluye de serie la plataforma Ford Co-Pilot 360 Active 2.0, con control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, asistente precolisión, asistencia en intersecciones, detector de fatiga y sistema de llamada de emergencia e-Call. A ello se suman la cámara de 360 grados y los sensores de aparcamiento delanteros y traseros.