El Kia EV6 sorprende: cuesta como un Cupra Terramar, es más atractivo y tiene el tamaño de un BMW i4

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

El Kia EV6 es uno de esos coches que llaman la atención incluso antes de conocer sus datos. Su diseño futurista, con líneas muy marcadas y una silueta casi de coupé elevado, lo ha convertido en uno de los eléctricos más atractivos del mercado. No es casualidad que muchos lo consideren una alternativa muy seria frente a modelos premium.

Este Kia EV6 ofrece espacio para toda la familia. Mide 4.695 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.550 mm de alto, con una batalla de 2.900 mm que garantiza mucho espacio interior. Su maletero ofrece 490 litros, ampliables hasta 1.290 litros. Por dimensiones se mueve en un territorio similar al del BMW i4, uno de los eléctricos más conocidos de su categoría.

El Kia EV6 tiene precio de deportivo premium

Lo más curioso llega cuando miramos el precio. El Kia EV6 parte desde 40.230 euros, una cifra que lo sitúa muy cerca de algunos SUV híbridos o gasolina modernos. Por ejemplo, el Cupra Terramar arranca en 39.862 euros. Es decir, el EV6 cuesta prácticamente lo mismo, pero ofrece una propulsión totalmente eléctrica.

La gama del EV6 también es bastante completa. Kia propone cuatro versiones mecánicas con 170, 229, 325 y hasta 650 CV. Esto significa que el modelo puede ser tanto un eléctrico eficiente para el día a día como un auténtico deportivo eléctrico en sus variantes más potentes.

Así es el EV6 más barato

La versión de acceso ya ofrece cifras muy interesantes. Este Kia EV6 básico desarrolla 170 CV y 350 Nm de par máximo. Tiene tracción trasera, acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 186 km/h. Su batería de 62,9 kWh le permite recorrer hasta 428 kilómetros de autonomía WLTP.

En el interior, el EV6 apuesta por la tecnología. El acabado Air incorpora una pantalla curva doble de 12,3 pulgadas, con navegador Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay. También incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, tapicería en cuero vegano y un panel digital Supervision.

Pero el Kia EV6 no se queda ahí. También ofrece control de crucero adaptativo con función Stop&Go, sensores de aparcamiento, asistente de colisión frontal y el sistema V2L, que permite utilizar el coche como fuente de energía para dispositivos externos. Todo ello explica por qué este modelo se ha convertido en uno de los eléctricos más interesantes y completos del mercado actual.