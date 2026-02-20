Centraliza el acceso, la gestión y el pago de la recarga pública de vehículos eléctricos

Pensada para facilitar la movilidad diaria y los viajes de larga distancia

Compartir







La marca japonesa ha presentado Mazda Charging, una nueva aplicación que centraliza el acceso, la gestión y el pago de la recarga pública de vehículos eléctricos, ofreciendo información en tiempo real y una experiencia conectada pensada para facilitar la movilidad diaria y los viajes de larga distancia.

Mazda da un nuevo paso en su estrategia de electrificación con el lanzamiento de Mazda Charging, una aplicación diseñada para que la recarga en puntos públicos sea tan sencilla como ponerse al volante. El estreno del servicio coincide con la llegada del nuevo Mazda6e y se integra en la apuesta de la marca por una movilidad eléctrica más intuitiva, conectada y sin fricciones para el usuario.

Según explica Martijn ten Brink, consejero delegado de Mazda, “el objetivo es trasladar a la recarga la misma filosofía de facilidad y disfrute que caracteriza a la conducción de sus modelos”. Con Mazda Charging, los clientes disponen de una herramienta clara e intuitiva que se adapta a sus desplazamientos cotidianos y elimina la complejidad habitual asociada a la carga en infraestructuras públicas.

Mazda Charging ofrece acceso a cientos de miles de puntos de recarga en toda Europa desde una única plataforma. La aplicación muestra información en tiempo real sobre la disponibilidad de los cargadores, su potencia y los precios aplicables, garantizando una total transparencia antes de iniciar cada sesión. Además, permite comenzar, detener y pagar la recarga directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de suscripciones ni procesos adicionales.

El sistema admite múltiples métodos de pago y ofrece compatibilidad con distintos idiomas y monedas, lo que facilita su uso tanto en el día a día como durante viajes internacionales. La aplicación ya está disponible para los vehículos electrificados de la marca y puede utilizarse de forma inmediata tras crear una cuenta y añadir un método de pago.

Uso de fuentes renovables

El desarrollo de Mazda Charging se ha realizado en colaboración con autoSense, una empresa especializada en soluciones digitales de recarga con sede en Zúrich. Mazda ha optado por un socio europeo para adaptar el servicio a las necesidades específicas de sus clientes en el continente y asegurar una experiencia homogénea y fiable.

Además de la recarga pública, la marca prevé ampliar las funcionalidades de la aplicación en el futuro. Entre las posibles mejoras figuran opciones de recarga optimizada para reducir costes o priorizar el uso de energía procedente de fuentes renovables, reforzando así el enfoque sostenible del proyecto.

Como complemento a la aplicación, Mazda pone a disposición de los usuarios una tarjeta RFID que permite iniciar y detener la recarga sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Con la entrega de esta tarjeta, los clientes reciben un saldo promocional de bienvenida para sus primeras recargas, facilitando el contacto inicial con el servicio. Con Mazda Charging, la marca busca ofrecer claridad, confianza y comodidad en cada recarga, tanto en ciudad como en carretera.