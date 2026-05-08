Coches y Motos 08 MAY 2026 - 22:32h.

Ya se puede comprar en España y estos son todos los detalles de su lanzamiento

El nuevo Mercedes, para muchos, el más lujoso del mundo

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El nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico ya tiene precio en España. Y llega dispuesto a convertirse en uno de los grandes referentes del mercado premium. Un modelo que combina diseño, tecnología y una autonomía espectacular.

Esta berlina luce líneas muy limpias, una silueta elegante y una imagen mucho más moderna que la de otros eléctricos de la marca. Para muchos, es el Mercedes eléctrico más bonito que se ha fabricado hasta ahora.

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El nuevo Mercedes Clase C eléctrico ya se puede comprar en España

Sus medidas lo sitúan en el segmento D. Con 4,88 metros de largo, una batalla de 2,96 metros y un ancho de 1,89 metros, ofrece mucha presencia. El maletero trasero cubica 470 litros, a los que suma un práctico frunk delantero de 101 litros.

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En el interior apuesta por un ambiente muy tecnológico. Destaca el sistema MBUX Superscreen con pantallas de 14 pulgadas, el cuadro digital de 10,3 pulgadas y un diseño muy limpio. Todo acompañado por materiales de gran calidad y mucha sensación premium.

489 CV de potencia y más de 850 km de autonomía

Mecánicamente, solo se ofrece en versión C 400 4MATIC. Un sistema con dos motores eléctricos, uno por eje, que desarrolla 489 CV y 800 Nm. Cuenta con tracción total y una batería de 94 kWh.

Las prestaciones son muy serias. Hace el 0 a 100 en solo 4 segundos y alcanza 210 km/h. Pero lo más impresionante es la autonomía. Homologa hasta 743 kilómetros WLTP. Y puede llegar a 852 kilómetros en ciclo urbano.

Esto lo coloca por delante de muchos rivales mucho más caros. Especialmente por equilibrio general. Porque no solo destaca por autonomía. También por refinamiento y confort. Un coche pensado para viajar sin esfuerzo.

El equipamiento de serie es muy completo desde el acabado Avantgarde. Incluye techo panorámico SKY CONTROL, faros LED High Performance, climatizador bizona, asientos eléctricos con memoria y múltiples asistentes de conducción.

También suma Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, cámara trasera y sistema PARKTRONIC. Todo acompañado por una ambientación muy cuidada y un enfoque premium.

La gama se completa con los acabados AMG Line y AMG Line Plus, además del paquete Night. Opciones que refuerzan todavía más su carácter deportivo y tecnológico.

En cuanto al precio, parte desde 69.800 euros. Una cifra elevada. Pero muy competitiva viendo su potencia, autonomía y equipamiento. Un eléctrico que demuestra hasta dónde quiere llegar Mercedes en esta nueva etapa.