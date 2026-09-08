El Jeep que, para la mayoría, es el modelo más bonito de su la marca porque mantiene intacta su personalidad

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 12:13h.

El nuevo Compass es una opción interesante en un segmento muy competido

Jeep tiene una de las mejores compras en España

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En un mercado repleto de SUV que cada vez se parecen más entre sí, el Jeep Compass continúa apostando por una imagen reconocible. El modelo estadounidense ha evolucionado en diseño, tecnología y electrificación, pero conserva muchos de los rasgos que históricamente han dado personalidad a Jeep.

Su frontal vertical, las formas robustas de la carrocería y los pasos de rueda marcados permiten identificarlo inmediatamente. No necesita recurrir a soluciones excesivamente llamativas para diferenciarse porque su estética mantiene una conexión evidente con otros modelos de la marca.

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Un diseño moderno que sigue pareciendo un Jeep

Uno de los mayores aciertos del Compass es haber actualizado su imagen sin perder su identidad. La parrilla conserva las siete ranuras características, mientras que los grupos ópticos y los elementos aerodinámicos aportan un aspecto más moderno.

El resultado es un SUV atractivo, con suficiente presencia para destacar en ciudad y una apariencia más aventurera que la de muchos rivales. Frente a modelos como el Kia Sportage, el Renault Austral o el Volkswagen Tiguan, el Jeep ofrece una personalidad estética especialmente marcada.

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También presenta unas proporciones equilibradas. Con una longitud cercana a los 4,4 metros, encaja en el segmento de los SUV compactos y mantiene un tamaño razonable para utilizarlo diariamente. Su maletero ofrece desde 438 litros, aunque la capacidad puede variar dependiendo de la versión.

Más tecnología y diferentes niveles de electrificación

La evolución del Compass no se limita al apartado estético. Su gama incorpora versiones microhíbridas de gasolina con etiqueta ECO y alternativas completamente eléctricas con distintivo CERO.

Las opciones MHEV desarrollan entre 130 y 145 CV, ofreciendo una respuesta suficiente para un uso familiar. No están pensadas para proporcionar unas prestaciones deportivas, pero sí para combinar suavidad, eficiencia y una conducción sencilla.

La versión eléctrica eleva la potencia hasta los 213 CV y utiliza una batería de 74 kWh. Esta alternativa permite al Compass adentrarse en una nueva etapa sin renunciar al enfoque práctico y aventurero asociado tradicionalmente a Jeep.

Un precio que puede cambiar su posición en el mercado

El precio oficial del Compass supera los 40.000 euros en algunas configuraciones, una cifra que puede situarlo por encima de varios competidores. Sin embargo, las promociones disponibles reducen considerablemente su coste.

La oferta de acceso puede dejarlo alrededor de los 30.131 euros, lo que supone un ahorro próximo a los 10.800 euros respecto a la tarifa correspondiente. Como suele ocurrir con este tipo de promociones, conviene comprobar las condiciones de financiación.

El Jeep Compass no pretende ser el SUV más barato ni el más deportivo. Su principal argumento es ofrecer algo cada vez menos habitual: un diseño con carácter propio, una gama electrificada y una imagen que sigue siendo inconfundiblemente Jeep.