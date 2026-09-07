Más atractivo y, para la mayoría, mejor que el Peugeot 3008

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 13:46h.

El Renault Austral es un rival directo del 3008, Nissan Qashqai y compañía

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 ha convertido el diseño y la tecnología en dos de sus grandes argumentos, pero el Renault Austral responde con una propuesta especialmente equilibrada. El SUV del rombo combina una imagen moderna, un interior práctico y una gama electrificada capaz de adaptarse a diferentes necesidades.

Para muchos compradores, el Renault puede ser una alternativa más completa. Su habitáculo resulta sencillo de aprovechar, la banqueta trasera deslizante aporta versatilidad y el sistema multimedia desarrollado alrededor de Google se encuentra entre los mejores del segmento.

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Una imagen más elegante y madura

El Austral presenta un diseño reconocible, pero evita algunas de las decisiones más arriesgadas del Peugeot 3008. Sus grupos ópticos, la parrilla y el nuevo emblema de Renault crean un frontal moderno, mientras que las líneas laterales transmiten una imagen robusta.

Con 4,51 metros de longitud, se mueve en el centro del segmento de los SUV familiares. No resulta excesivamente grande para utilizarlo en ciudad y, al mismo tiempo, ofrece espacio suficiente para afrontar viajes largos.

Los acabados Esprit Alpine añaden llantas específicas, detalles oscuros y elementos decorativos que refuerzan su aspecto deportivo sin alterar su orientación familiar.

Un interior amplio y configurable

La banqueta posterior puede desplazarse longitudinalmente, permitiendo priorizar el espacio para las piernas o la capacidad de carga. Dependiendo de su posición, el maletero ofrece entre 500 y 575 litros.

Las plazas traseras acomodan correctamente a dos adultos, mientras que el suelo y la anchura disponible permiten utilizar ocasionalmente el asiento central. La ausencia de una tercera fila diferencia al Austral del Espace, pero también favorece un tamaño exterior más contenido.

La calidad percibida ha mejorado notablemente y los acabados superiores incorporan materiales agradables, iluminación ambiental y asientos con un diseño especialmente cuidado.

Google marca la diferencia tecnológica

El salpicadero OpenR combina una instrumentación digital con una gran pantalla vertical. El sistema multimedia integra Google Maps, Google Assistant y diferentes aplicaciones, de manera que puede utilizarse sin depender continuamente del teléfono.

También dispone de Apple CarPlay y Android Auto, cámaras de visión periférica, proyección de información sobre el parabrisas y numerosos asistentes de seguridad, dependiendo de la versión.

Uno de sus elementos más interesantes es el sistema de cuatro ruedas directrices 4Control Advanced. A baja velocidad, las ruedas traseras giran en sentido contrario a las delanteras para mejorar la maniobrabilidad. En carretera lo hacen en el mismo sentido para aumentar la estabilidad.

Diferentes niveles de electrificación

La gama incluye motores microhíbridos de 150 y 158 CV, siempre con etiqueta ECO. La versión de 150 CV homologa aproximadamente 6,4 l/100 km y ofrece una respuesta adecuada para una utilización familiar.

La alternativa E-Tech Full Hybrid eleva la potencia hasta 200 CV y permite circular en eléctrico durante una parte importante de los recorridos urbanos. No necesita enchufarse y ofrece un consumo más reducido, aunque su funcionamiento puede resultar menos suave en determinadas transiciones.

El precio oficial de las versiones microhíbridas comienza alrededor de los 33.139 euros. Las promociones pueden rebajar esa cantidad hasta aproximadamente 28.468 euros.

El Peugeot 3008 ofrece un interior más espectacular y una variante completamente eléctrica. El Austral responde con mayor sencillez, una banqueta deslizante, tecnología de Google y un buen equilibrio entre confort y comportamiento. Para quien priorice la facilidad de uso y la versatilidad, puede ser la alternativa más convincente.