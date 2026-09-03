Jeep hace más accesible el todocamino híbrido más deseado de su gama con un nuevo nivel de equipamiento

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 04:08h.

La marca americana amplía la gama de uno de sus mejores SUV

Jeep tiene una de las mejores compras en España

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Las versiones de lanzamiento suelen llegar cargadas de equipamiento y con un precio elevado. Jeep amplía ahora el público del nuevo Compass híbrido enchufable con el acabado Altitude, convertido en la puerta de entrada a la gama. Conserva casi todo lo que hace atractivo al modelo, desde su sistema híbrido hasta un interior mucho más tecnológico que el de su antecesor.

No es un Compass barato en términos absolutos, pero sí una forma más razonable de acceder a un SUV familiar con etiqueta CERO, unos 90 kilómetros eléctricos y el carácter visual de Jeep.

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Altitude no equivale a un acabado básico

La clave está en lo que la marca ha decidido mantener. El Compass Altitude incorpora una pantalla multimedia de 16 pulgadas, cuadro digital de 10,25, navegador, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador bizona y acceso sin llave. También incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros y el selector de modos Selec-Terrain.

La seguridad tampoco parece propia de una variante creada para rebajar la factura. Cuenta con control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y conducción semiautónoma de nivel 2. Los faros LED y las llantas de 19 pulgadas de la versión enchufable completan una presentación cuidada.

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Frente al First Edition, quedan fuera o pasan a depender de paquetes elementos como los faros Matrix LED, la cámara de 360 grados, el portón manos libres o los asientos calefactables. Son renuncias visibles, aunque afectan poco a la utilidad diaria.

Potencia de sobra y una autonomía eléctrica aprovechable

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina de 1,6 litros con la parte eléctrica para entregar 225 CV. La potencia llega mediante una transmisión automática y permite mover con soltura este SUV, incluso cuando viaja cargado.

Su mayor argumento es la autonomía eléctrica, situada alrededor de los 90 kilómetros homologados. Con un punto de carga doméstico, muchos conductores podrán realizar sus desplazamientos cotidianos sin encender apenas el motor de gasolina y reservarlo para viajar. Bien utilizado, el Compass PHEV puede comportarse como un eléctrico durante buena parte de la semana.

Conviene recordar que el nuevo Altitude enchufable apuesta por la tracción delantera. No es el 4x4 extremo que algunos asociarán automáticamente a Jeep, aunque mantiene 200 milímetros de altura libre, modos específicos de conducción y una capacidad de vadeo notable. Su enfoque es familiar y polivalente.

El nuevo Compass también gana por dentro

El salto frente a su antecesor se aprecia en habitabilidad. Con 4,55 metros de longitud y una distancia entre ejes cercana a 2,80 metros, ofrece unas plazas traseras más aprovechables. El maletero alcanza 550 litros, una cifra muy competitiva para un híbrido enchufable y suficiente para el equipaje de una familia.

A ello se suman hasta 34 litros de huecos portaobjetos en la zona delantera. El habitáculo no solo parece moderno: también está pensado para convivir con él fácilmente.

La oferta exige leer las condiciones

El precio oficial del Compass PHEV Altitude supera los 46.000 euros, mientras que la promoción disponible lo reduce hasta 37.918 euros. El ahorro rebasa los 8.000 euros, aunque está vinculado a financiación, al descuento máximo y a las ayudas aplicables del Plan Auto+. El coste definitivo dependerá, por tanto, de las condiciones de cada comprador.

Aun con esa cautela, Altitude cumple su propósito. El Compass enchufable ya no necesita una terminación superior para resultar deseable y mantiene tecnología, espacio, potencia y autonomía suficientes. Jeep no ha creado una versión de acceso incompleta: ha eliminado parte del lujo para conservar casi todo lo verdaderamente importante.