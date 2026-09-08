Barato, como el Dacia Sandero, pero híbrido y mejor en todo

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 21:11h.

Uno de los grandes rivales del Dacia llega con una oferta top

El nuevo Dacia demuestra que Dacia puede crear coches con imagen premium a precio asequible

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El Dacia Sandero continúa siendo una de las referencias para quienes buscan un coche económico. Sin embargo, el renovado Kia Stonic propone una alternativa con carrocería SUV, etiqueta ECO y un equipamiento considerablemente más amplio.

Una promoción superior a los 4.700 euros deja al Stonic microhíbrido con acabado Drive en 21.535 euros. La cifra lo acerca al territorio de las versiones mejor equipadas del Sandero Stepway y lo convierte en una opción difícil de ignorar.

Un motor microhíbrido con 115 CV

La versión promocionada utiliza un motor de gasolina 1.0 T-GDi acompañado por un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Desarrolla 115 CV y 172 Nm de par máximo.

La potencia llega al eje delantero mediante una caja manual de seis velocidades. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 182 km/h.

Su consumo homologado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de 123 g/km de CO₂. No puede circular largas distancias utilizando únicamente electricidad, pero el sistema MHEV reduce el esfuerzo del motor de combustión y le permite obtener la etiqueta ECO.

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Un acabado intermedio muy completo

La terminación Drive es uno de los principales motivos para considerar esta versión. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, encendido automático de luces, sensor de lluvia y retrovisores eléctricos, calefactables y plegables.

En el interior destaca una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay. También dispone de climatizador automático, cámara posterior, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y volante multifunción.

El equipamiento de seguridad incorpora detección de fatiga, asistente de ángulo muerto, mantenimiento de carril, reconocimiento de límites de velocidad y frenada automática de emergencia con detección de peatones.

Una rebaja que cambia su relación calidad-precio

El precio sin promociones de esta configuración es de 26.269 euros. La oferta aplica un descuento de 4.734 euros y reduce la cantidad final hasta los 21.535 euros, aunque exige financiación y está condicionada a la disponibilidad.

Por una cifra cercana a la de un Dacia Sandero Stepway bien configurado, el Stonic ofrece más potencia, un equipamiento tecnológico superior y la garantía de siete años característica de Kia.

Decir que es mejor en todo depende inevitablemente de las prioridades del comprador. El Sandero conserva ventajas como la sencillez y una gama muy asequible. Sin embargo, cuando se comparan versiones de precio parecido, el Stonic presenta argumentos sólidos en tecnología, seguridad, prestaciones y calidad percibida. Con esta promoción, deja de ser solamente una alternativa y pasa a convertirse en uno de los SUV urbanos más interesantes por relación entre precio y equipamiento.