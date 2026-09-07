El más bonito de Alfa Romeo planta cara a los SUV alemanes más caros

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 04:27h.

La marca italiana destaca por diseños top

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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El Alfa Romeo Junior Elettrica demuestra que un SUV eléctrico pequeño también puede transmitir personalidad. En un mercado repleto de modelos eficientes pero visualmente parecidos, el italiano apuesta por un diseño inconfundible y una conducción más dinámica de lo habitual.

Su precio promocionado permite, además, plantearlo como una alternativa a SUV eléctricos de marcas alemanas considerablemente más caros. No ofrece su mismo tamaño ni todos sus refinamientos, pero sí una estética muy especial y una autonomía suficiente para viajar.

Un diseño con verdadera identidad Alfa Romeo

El Junior mide alrededor de 4,17 metros y representa el acceso a la gama de la firma italiana. Sus proporciones compactas facilitan el uso urbano, mientras que el frontal y la característica parrilla reinterpretan elementos tradicionales de Alfa Romeo.

Los grupos ópticos divididos, los pasos de rueda marcados y la zaga redondeada crean un conjunto más deportivo que el de la mayoría de sus competidores. La versión eléctrica conserva esa personalidad sin recurrir a una carrocería completamente cerrada o excesivamente futurista.

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El habitáculo sigue la misma filosofía. La instrumentación queda protegida por una visera de diseño clásico y las salidas de ventilación circulares recuerdan a otros modelos de la marca.

Hasta 412 kilómetros de autonomía

La versión Elettrica de acceso utiliza una batería de 54 kWh y un motor delantero de 156 CV y 260 Nm. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanzar 150 km/h.

No son cifras propias de un deportivo, pero su entrega inmediata de potencia y una puesta a punto más dinámica le permiten ofrecer una conducción diferente. La autonomía homologada llega a 412 kilómetros, suficiente para el uso diario y para realizar viajes con una planificación razonable.

El cargador integrado admite 7 kW en corriente alterna. Al tratarse de un modelo completamente eléctrico, también obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

Equipamiento abundante desde el acabado básico

La promoción está asociada al nivel Elettrica, situado en el primer escalón de la gama. A pesar de ello, incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador automático, acceso sin llave y sensores traseros de aparcamiento.

Tanto la instrumentación digital como la pantalla multimedia tienen 10,25 pulgadas. También incluye Apple CarPlay, Android Auto, cámara posterior y diferentes modos de conducción.

En seguridad dispone de frenada automática con reconocimiento de peatones, alerta de cambio involuntario de carril, control de crucero, asistente de arranque en pendiente y llamada automática de emergencia.

Más de 5.700 euros de descuento

El precio de tarifa de esta versión asciende a 37.919 euros, pero la oferta disponible aplica una rebaja de 5.744 euros. El coste final queda situado en 32.175 euros, condicionado a disponibilidad y financiación.

Un BMW iX1, un Mercedes EQA o un Audi Q4 e-tron son coches más grandes, potentes y refinados, pero también exigen un desembolso considerablemente superior. El Junior responde con una propuesta centrada en el diseño, el carácter y la agilidad.

Puede que no sea el Alfa Romeo más rápido de la historia, pero sí uno de los más atractivos de su etapa reciente. Su combinación de estética italiana, etiqueta CERO y un precio rebajado le permite plantar cara a modelos premium sin intentar imitarlos.