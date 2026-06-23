El nuevo Dacia Sandero es, para muchos, el más bonito

Coches y Motos 23 JUN 2026 - 12:27h.

El Sandero Stepway sigue siendo, de lejos, la versión más vendida de este low cost

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Hace no demasiado tiempo, hablar de Dacia significaba hablar exclusivamente de coches asequibles. La marca rumana había construido su reputación sobre una fórmula sencilla: ofrecer vehículos prácticos y económicos sin grandes pretensiones. Sin embargo, esa realidad ha cambiado de forma considerable durante los últimos años. La evolución de modelos como el Sandero demuestra que el fabricante ha sabido adaptarse a un mercado donde el diseño, la tecnología y la imagen tienen cada vez más importancia.

El Sandero continúa siendo uno de los coches más vendidos de Europa, pero ya no únicamente por su precio. La actual generación ha conseguido atraer a compradores que buscan algo más que un vehículo funcional. Su diseño moderno, una calidad percibida claramente superior y una oferta cada vez más completa han transformado por completo la percepción del modelo.

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La versión Stepway representa mejor que ninguna otra esta transformación. Con una estética inspirada en los SUV y una personalidad mucho más marcada, se ha convertido en la variante favorita de buena parte de los clientes de la marca.

El modelo que cambió la imagen de Dacia

El Sandero ha sido uno de los responsables directos de la nueva etapa que vive Dacia. La marca comprendió que el comprador actual ya no busca únicamente un precio competitivo, sino también un producto atractivo visualmente y capaz de transmitir una sensación de calidad acorde a los estándares del mercado.

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La variante Stepway ha desempeñado un papel fundamental en ese cambio. Su carrocería incorpora elementos diferenciadores que refuerzan su imagen aventurera, desde las protecciones exteriores hasta una altura libre al suelo superior que le proporciona una presencia más robusta.

El diseño frontal también ha evolucionado notablemente. La nueva identidad visual de la marca aporta personalidad y modernidad a un conjunto que resulta mucho más atractivo que el de generaciones anteriores. El resultado es un vehículo que consigue destacar en una categoría donde la competencia es especialmente intensa.

Por dentro ocurre algo similar. La presentación del habitáculo transmite una sensación más cuidada gracias a una mejor organización de los mandos, una integración más moderna de las pantallas y una calidad general que supera claramente lo que muchos esperan de un coche de su precio.

Mucho más que un coche asequible

La mejora del Sandero no se limita al aspecto visual. Dacia ha trabajado para ofrecer un producto más completo sin perder la filosofía que ha convertido al modelo en un éxito comercial.

La conectividad ocupa ahora un papel importante dentro de la gama. Los sistemas multimedia permiten una integración sencilla con teléfonos móviles y ofrecen funciones que hasta hace pocos años resultaban poco habituales en los vehículos más accesibles del mercado.

La habitabilidad continúa siendo una de sus grandes fortalezas. A pesar de sus dimensiones exteriores contenidas, el Sandero ofrece un espacio interior muy bien aprovechado. Tanto los pasajeros delanteros como los traseros disfrutan de una amplitud superior a la habitual en muchos de sus rivales directos.

El maletero también mantiene una capacidad destacable, reforzando su carácter práctico para el uso diario. Esta combinación de espacio y funcionalidad sigue siendo uno de los motivos principales que explican su éxito comercial en numerosos mercados europeos.

Una evolución que explica su éxito

El crecimiento de Dacia durante la última década no puede entenderse sin el papel desempeñado por el Sandero. El modelo ha sabido evolucionar al ritmo que exigía el mercado sin perder las cualidades que lo hicieron popular desde el primer momento.

Cabe destacar que su principal mérito consiste en haber mejorado prácticamente todos los apartados sin abandonar su enfoque racional. Sigue siendo un coche accesible, pero ahora también ofrece una imagen atractiva, una tecnología adecuada a los tiempos actuales y una calidad percibida mucho más cercana a la de modelos tradicionalmente mejor posicionados.

La versión Stepway simboliza perfectamente esta nueva etapa. Su diseño, cada vez más elaborado, ha logrado que muchos conductores lo consideren uno de los utilitarios más atractivos del mercado. Una transformación que confirma hasta qué punto Dacia ha dejado de ser únicamente una marca de bajo coste para convertirse en un fabricante capaz de competir con argumentos propios mucho más allá del precio.