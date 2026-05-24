El nuevo Dacia demuestra que Dacia puede crear coches con imagen premium a precio asequible

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 21:09h.

Este será el mejor Dacia de toda la gama, pero su precio seguirá siendo asequuible

Es tan atractivo que no parece un Dacia

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Dacia quiere cambiar por completo la imagen que muchos tenían de la marca. Y el nuevo Dacia Striker es la mejor prueba. La firma rumana ya no solo apuesta por coches baratos y prácticos. Ahora también busca diseños más sofisticados, interiores modernos y una sensación mucho más cercana a modelos premium. Todo ello, además, manteniendo unos precios muy competitivos.

El Striker será el modelo más grande fabricado jamás por Dacia. Un crossover familiar que llega para competir en el segmento C con una propuesta diferente. Más refinada, más tecnológica y mucho más atractiva visualmente. Su diseño evoluciona la filosofía Stepway. Tiene una imagen robusta, líneas musculosas y detalles modernos que le dan mucha presencia en carretera.

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El Dacia más grande está a punto de llegar

Mide 4,62 metros de largo y presume de una enorme batalla de 2,8 metros. Eso se traduce en un interior especialmente amplio. Solo tendrá cinco plazas, algo que permitirá ofrecer mucho espacio para las piernas y un maletero enorme. Dacia ha querido priorizar el confort y la practicidad familiar frente a las configuraciones de siete plazas que utilizan algunos rivales.

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El nuevo modelo se apoyará sobre la plataforma CMF-B del grupo Renault. Una base moderna que también permitirá mejorar el comportamiento, la seguridad y el aislamiento. Rivales como el MG HS, el Citroën C5 X, o el Peugeot 408 Tourer tendrán ahora un competidor muy serio. Especialmente por relación entre espacio, diseño y precio.

Habrá versiones convencionales, GLP y electrificadas, y también versiones 4x4

La gama mecánica será muy variada. Dacia apostará por motores gasolina y GLP electrificados con tecnología MHEV de 48 voltios. También habrá versiones híbridas autorrecargables HEV. Dependiendo de la variante, podrá elegirse cambio manual o automático. Además, algunas versiones ofrecerán tracción 4x4, algo poco habitual ya en este segmento y muy interesante para quienes buscan más versatilidad.

Uno de los puntos más importantes será su imagen interior. Dacia quiere elevar la percepción de calidad. Habrá pantallas grandes, materiales más agradables y un diseño mucho más limpio y tecnológico. Sin llegar al lujo de las marcas premium tradicionales, sí pretende transmitir una sensación muy superior a la habitual en la marca. Y eso puede marcar un antes y un después dentro de Dacia.

El Striker será fabricado en Turquía, en instalaciones del grupo Renault situadas en Bursa. Y aunque todavía no se conocen todos los precios para España, Dacia ya ha adelantado que arrancará por debajo de 25.000 euros.