La alternativa, para muchos más bonita al MG HS, llega a España

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 15:26h.

Un nuevo C-SUV llega a España

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Compartir







El segmento de los SUV compactos suma un nuevo contendiente en el mercado español con la llegada del Sportequipe 6 GT, un modelo que irrumpe con una clara vocación diferenciadora frente a propuestas ya asentadas como el MG HS. Su planteamiento gira en torno a una estética más deportiva y elaborada, con una silueta que prioriza la fluidez de líneas y una presencia más estilizada dentro de un formato familiar.

Desde el primer vistazo, el Sportequipe 6 GT apuesta por una imagen marcada por una parrilla de gran tamaño, ópticas afiladas y una zaga de corte dinámico. La caída del techo y el diseño de los pilares refuerzan ese carácter casi coupé que lo distingue visualmente. Lo destacable en este caso es que la marca ha puesto el acento en los detalles, con elementos cromados bien integrados y llantas de diseño específico que elevan la percepción general del conjunto.

PUEDE INTERESARTE El precio del Ebro S900 desafía a MG

En el interior, la apuesta continúa en clave tecnológica. El salpicadero integra una doble pantalla panorámica que concentra la instrumentación digital y el sistema multimedia, configurando un entorno moderno y funcional. La disposición de los mandos físicos se reduce al mínimo, siguiendo la tendencia actual del sector, mientras que los acabados buscan ofrecer una sensación de calidad acorde a su posicionamiento.

La habitabilidad se mantiene en línea con lo esperado en su categoría, con un espacio suficiente para cinco ocupantes y un maletero capaz de responder a un uso familiar. El enfoque no renuncia a la practicidad pese a su orientación estética más emocional.

Equipamiento completo y posicionamiento competitivo

En el plano mecánico, el Sportequipe 6 GT se ofrece con una motorización de gasolina asociada a una transmisión automática, configurando una propuesta equilibrada entre prestaciones y eficiencia. La potencia disponible permite un uso solvente tanto en ciudad como en carretera, con una respuesta progresiva y una conducción confortable.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Cabe destacar que el equipamiento de serie incluye un amplio abanico de asistentes a la conducción. Sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio involuntario de carril o el asistente de frenada de emergencia forman parte de una dotación orientada a reforzar la seguridad activa. A ello se suman elementos de confort como climatizador automático, conectividad avanzada y múltiples ayudas al aparcamiento.

En términos de posicionamiento, el modelo se sitúa en una franja competitiva dentro del mercado español, buscando atraer a quienes valoran especialmente el diseño sin renunciar a un nivel tecnológico elevado. Por todo ello, el Sportequipe 6 GT se presenta como una alternativa sólida frente a opciones consolidadas, aportando una identidad propia que puede resultar decisiva en un segmento donde la diferenciación estética gana cada vez más peso.