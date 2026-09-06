Honda da un toque deportivo al HR-V: así es el nuevo Advance Sport

Honda amplía la gama del HR-V e con la llegada del nuevo Advance Sport

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Honda amplía la gama del HR-V e con la llegada del nuevo Advance Sport, una versión pensada para quienes buscan una imagen más dinámica sin renunciar a la eficiencia, el confort y la versatilidad del SUV compacto. Con esta incorporación, la marca japonesa ofrece una alternativa con mayor personalidad dentro de uno de sus modelos estratégicos.

El nuevo acabado parte de la versión Advance y añade diferentes elementos específicos para distinguirse visualmente. La propuesta no modifica la esencia práctica del HR-V, pero sí introduce detalles que buscan transmitir un carácter más atlético del mercado, tanto por fuera como en el habitáculo.

En el exterior, la principal novedad es una parrilla delantera exclusiva con diseño de malla en negro, acompañada por paragolpes específicos con acabados oscuros y retrovisores exteriores en color negro. Las nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas, con acabado negro oscuro mecanizado, completan una imagen más deportiva y contundente.

El interior sigue la misma filosofía. El Advance Sport incorpora una tapicería exclusiva que combina tejido y símil piel negra con costuras decorativas en rojo. Este color también aparece en el volante, el apoyabrazos, el fuelle del cambio, el salpicadero y los paneles de las puertas. El techo interior negro remata una atmósfera más sofisticada y dinámica.

Más tecnología para toda la gama

La llegada del Advance Sport coincide con una mejora importante para todas las versiones del HR-V. Desde ahora, el sistema de cámara de monitorización del conductor, conocido como Driver Monitoring Camera o DMC, forma parte del equipamiento de serie.

Integrada en el conjunto de tecnologías Honda Sensing, esta cámara supervisa el nivel de atención del conductor y puede detectar posibles signos de fatiga o distracción. Con ello, Honda refuerza la seguridad activa del SUV y eleva el nivel de dotación disponible desde los acabados de acceso.

Toda la gama incorpora además molduras decorativas en negro brillante alrededor de los faros antiniebla. Es un cambio discreto, pero contribuye a modernizar la imagen exterior y aporta un punto adicional de sofisticación.

La mecánica híbrida permanece intacta. El HR-V continúa utilizando el sistema e de Honda, que combina un motor de gasolina de 1.5 litros con dos motores eléctricos. Esta configuración está orientada a ofrecer una conducción suave y silenciosa, especialmente adecuada para los desplazamientos urbanos, sin perder eficiencia cuando llega la carretera.

Acabados y precios desde 29.460 euros

Con el nuevo Advance Sport, Honda mantiene una oferta que busca cubrir perfiles diferentes, desde quienes priorizan confort y versatilidad hasta los conductores que desean una estética más deportiva. La gama queda formada por los acabados Elegance, Advance, Advance Sport y Advance Style Plus.

El HR-V e Elegance parte de 29.460 euros, mientras que el Advance asciende a 32.960 euros. El nuevo Advance Sport se sitúa en 33.660 euros y el tope de gama Advance Style Plus alcanza los 36.960 euros.

Todos los precios corresponden a unidades financiadas a través de Honda Bank, según las condiciones indicadas por la marca. Así, la nueva versión deportiva queda situada entre el Advance convencional y el acabado más equipado, con una diferencia contenida.

El Advance Sport añade, sobre todo, una dosis extra de carácter visual para quienes quieren que su SUV también entre por los ojos.