Honda amplía la gama de su SUV más familiar con una versión enchufable de acceso que mantiene un gran equipamiento
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Honda refuerza la gama del CR-V con un nuevo acabado de acceso para su mecánica híbrida enchufable. Denominado Elegance Tech, conserva el sistema e de 184 CV y reduce en 2.500 euros el precio respecto al acabado Advance Tech.
Con una tarifa aproximada de 59.260 euros, el nuevo Honda CR-V e Elegance Tech sigue sin ser un SUV barato. Sin embargo, permite acceder a su eficiente mecánica enchufable, la etiqueta CERO de la DGT y un equipamiento muy completo sin tener que pagar por determinados elementos de lujo.
El mismo sistema híbrido enchufable de 184 CV
El acabado Elegance Tech no introduce cambios mecánicos. Combina un motor de gasolina de 2,0 litros con una unidad eléctrica para entregar 184 CV, siempre mediante un sistema de transmisión automática e-CVT y tracción delantera.
Su batería permite recorrer alrededor de 81 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo WLTP. Es una autonomía suficiente para completar muchos desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina, siempre que el conductor pueda cargar el vehículo con frecuencia.
Cuando la batería pierde carga, el CR-V continúa funcionando como un híbrido convencional. El sistema prioriza la suavidad y el confort, ofreciendo una respuesta especialmente agradable en ciudad y una conducción muy parecida a la de un coche eléctrico durante buena parte del tiempo.
La etiqueta CERO facilita además el acceso a zonas de bajas emisiones y aporta ventajas fiscales o de estacionamiento en determinados municipios.
Elegance Tech no es una versión básica
Aunque ocupa la posición de entrada dentro de la oferta enchufable, el Honda CR-V Elegance Tech mantiene una dotación extensa. Incluye climatización, instrumentación digital, sistema multimedia con conectividad para teléfonos móviles y numerosos asistentes de conducción.
También incorpora el paquete de seguridad Honda Sensing, con tecnologías como el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales y la frenada automática para reducir el riesgo de colisión.
La diferencia frente al Advance Tech se concentra principalmente en determinados acabados y elementos adicionales de confort. Quienes puedan prescindir de algunos detalles más sofisticados obtendrán el mismo sistema de propulsión, idéntica autonomía eléctrica y prácticamente toda la tecnología necesaria para el día a día.
Un SUV pensado para viajar en familia
El CR-V mide algo más de 4,70 metros de longitud y ofrece un habitáculo especialmente espacioso. Las plazas traseras destacan por su amplitud, mientras que el maletero se aproxima a los 600 litros y permite afrontar viajes familiares sin demasiadas concesiones.
Honda también ha cuidado la calidad de rodadura, el aislamiento acústico y la ergonomía. No pretende ofrecer el tacto deportivo de otros SUV, sino una conducción cómoda y relajada. Como contrapartida, no dispone de una configuración de siete plazas y la versión enchufable solamente se ofrece con tracción delantera.
Más accesible, aunque todavía exige hacer números
El nuevo Elegance Tech mejora el posicionamiento del CR-V e, pero sus 59.260 euros continúan situándolo en una zona elevada del mercado. La diferencia frente al Advance Tech, que ronda los 61.760 euros, es de 2.500 euros.
Su compra resulta especialmente interesante para quien disponga de un punto de carga y pueda aprovechar habitualmente sus 81 kilómetros eléctricos. Sin recargar con frecuencia, el peso y la complejidad del sistema enchufable dificultan alcanzar sus cifras oficiales de consumo.
Honda no ha convertido al CR-V e en un modelo económico, pero sí ha creado una puerta de entrada más razonable. El Elegance Tech conserva la autonomía, el espacio y el equipamiento que hacen atractivo al SUV japonés, prescindiendo únicamente de algunos elementos menos esenciales.