La alternativa al Honda CR-V (para muchos, la elección más acertada) más refinada y con una línea elegante

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 18:10h.

Una apuesta segura y eficiente para familias exigentes

La nueva Honda es la mejor para ruta

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El Toyota RAV4 acaba de estrenar generación. Y lo hace manteniendo la filosofía que lo ha convertido en uno de los SUV más populares del mundo. Es amplio, eficiente y sigue apostando por una tecnología híbrida que lleva años demostrando su eficacia. Frente a rivales como el Honda CR-V, muchos conductores consideran que ofrece un conjunto más equilibrado y una propuesta difícil de ignorar.

Con 4,60 metros de longitud, el RAV4 se sitúa en pleno segmento SUV familiar. Ofrece una presencia sólida sobre el asfalto. También una gran practicidad. Su maletero alcanza los 580 litros en las versiones híbridas convencionales y puede llegar hasta 1.690 litros con los asientos abatidos. Un dato que lo convierte en un excelente compañero para viajar o para el uso familiar diario.

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Otra joya bonita, eficiente y fiable de Toyota

Uno de los aspectos que más valoran sus compradores es su refinamiento. Toyota ha trabajado especialmente en la calidad de rodadura y en el confort interior. El resultado es un coche cómodo en ciudad, agradable en carretera y muy silencioso durante la mayor parte de los desplazamientos. Además, su diseño ha evolucionado hacia una imagen más elegante y sofisticada.

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La gama arranca con una mecánica híbrida autorrecargable. Combina un motor de gasolina de 2.5 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 218 CV de potencia. Gracias a esta tecnología consigue homologar un consumo medio de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros. También ofrece unas prestaciones más que suficientes, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h.

El precio de acceso parte desde 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiados. Además, incluso los acabados más sencillos llegan muy bien equipados. Desde la versión Advance encontramos elementos como pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, navegador online basado en la nube, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro digital TFT y retrovisores calefactables.

También hay un híbrido enchufable

Para quienes buscan un nivel superior de prestaciones, Toyota ofrece también una versión híbrida enchufable. En este caso, el sistema combina un motor de gasolina de 185 CV con dos motores eléctricos. La potencia conjunta alcanza los 306 CV. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos, una cifra propia de modelos mucho más deportivos.

Además, la batería de 18,1 kWh permite recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico, reduciendo notablemente el gasto diario de combustible. Todo ello desde 45.000 euros.