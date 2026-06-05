El hibrido más bonito de la historia reciente de Renault supera a, prácticamente, todos sus rivales

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 13:31h.

El Renault de combustión más eficiente de la marca

GAC, una marca china más que desembarca en España

Compartir







Si estás buscando un utilitario moderno, bien equipado y con una relación calidad-precio difícil de igualar, el nuevo Renault Clio merece toda tu atención. Acaba de estrenar generación. Y lo hace con una imagen mucho más atractiva. Más tecnológica y madura. Renault ha conseguido que uno de sus modelos más importantes vuelva a colocarse entre las referencias del segmento.

Además, sigue siendo un coche muy práctico para el día a día. Mide 4,12 metros de largo y ofrece un maletero de 391 litros, una cifra excelente para su categoría. Frente a rivales como el Seat Ibiza, el Opel Corsa o el Peugeot 208, presume de un equilibrio muy difícil de encontrar entre diseño, equipamiento, espacio y comportamiento.

PUEDE INTERESARTE Lexus acerca a más conductores el híbrido más refinado de su catálogo de 2026

Disponible en dos versiones híbridas

La gama arranca desde 18.900 euros. Por ese precio tienes acceso a una mecánica 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par máximo. Puede asociarse a una caja manual de seis velocidades o a una automática. Homologa un consumo medio de apenas 5 litros cada 100 kilómetros, alcanza los 180 km/h y completa el 0 a 100 km/h en 12,3 segundos.

PUEDE INTERESARTE Renault convierte en accesible el SUV más deseado de su nueva generación híbrida

Tampoco llega precisamente vacío de equipamiento. El acabado Evolution incorpora cuadro digital de 7 pulgadas, sistema multimedia OpenR Link con pantalla de 10,1 pulgadas, replicación inalámbrica para smartphones, sensores de aparcamiento traseros, control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, cámara de vigilancia de la atención del conductor y luces LED.

Sin embargo, donde realmente destaca este nuevo Clio es en la parte alta de la gama. Porque por un precio que sigue siendo razonable puedes acceder a la variante híbrida autorrecargable. Y aquí es donde muchos de sus rivales empiezan a tener problemas para seguirle el ritmo.

Consumo ridículo para la versión HEV

Esta versión desarrolla 160 CV y 270 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 8,3 segundos y mantiene una velocidad máxima de 180 km/h. Lo más llamativo es su consumo. Renault anuncia una media de solo 3,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra que muy pocos modelos de su tamaño pueden igualar sin recurrir a sistemas mucho más complejos o caros. Solo el Mazda 2 de 116 CV consume menos, con 3,8 litros..

En esta versión híbrida parte de 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiados. Por prestaciones, eficiencia, equipamiento y precio, resulta complicado encontrar una alternativa más completa actualmente. Puede que tenga rivales muy buenos. Pero si hablamos de calidad-precio, de tecnología y de eficiencia, este nuevo Renault Clio está en el top.