Renault convierte en accesible el SUV más deseado de su nueva generación híbrida

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 19:19h.

Para muchos, este es uno de los Renault más premium de la gama

Renault convierte el Twingo en una ganga

Compartir







La ofensiva de Renault en el segmento SUV está dando grandes resultados. Uno de los modelos que mejor representa esta nueva etapa es el Renault Austral, el modelo que representa a la marca francesa en el segmento más concurrido. Un Austral que, gracias a las promociones actuales, se ha convertido en una opción mucho más accesible para quienes buscan un SUV familiar bien equipado sin disparar el presupuesto.

El Austral se posiciona frente a rivales tan consolidados como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross. Para ello apuesta por una imagen elegante y actual. Mide 4.510 mm de largo, cuenta con una batalla de 2.667 mm y ofrece un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros, cifras que garantizan una notable practicidad para el día a día.

PUEDE INTERESARTE El SUV que empieza a hacer sombra al Cupra Terramar gracias a su equipamiento y diseño moderno

Equilibrado, bonito, eficiente y de carácter premium

La versión de acceso utiliza un motor gasolina MHEV de 1.3 litros, capaz de desarrollar 158 CV y 270 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática tipo CVT y a la tracción delantera. Gracias a esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza los 180 km/h y registra un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE El SUV que planta cara al Nissan Qashqai con un interior premium y una imagen elegante

Uno de los aspectos más atractivos del modelo es su precio. La versión de acceso está disponible desde 33.300 euros al contado o desde 28.468 euros financiados, una diferencia importante que permite acceder a un SUV moderno y bien equipado por una cantidad especialmente competitiva dentro de la categoría.

Equipamiento top desde las versiones de acceso

Además, el acabado Evolution ofrece una dotación de serie muy completa. Incluye cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia openR link con pantalla de 9 pulgadas, navegación integrada, servicios Google, conectividad inalámbrica para smartphones, climatizador automático bizona, cámara trasera y control de velocidad adaptativo inteligente.

El equipamiento de seguridad también resulta muy amplio. Dispone de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llamada de emergencia e-Call y alerta de distancia de seguridad, entre otros asistentes.

Por encima se sitúa la variante E-Tech Full Hybrid. Combina un motor de gasolina 1.2 litros con tecnología híbrida para alcanzar 200 CV y 205 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, consume apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros y arranca en 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiados.