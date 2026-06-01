El SUV que empieza a hacer sombra al Cupra Terramar gracias a su equipamiento y diseño moderno

Coches y Motos 01 JUN 2026 - 21:52h.

Acaba de llegar al mercado y ya está dando mucho de qué hablar

Cupra deja el León a precio de derribo

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El mercado de los SUV está viviendo una auténtica revolución. Cada vez llegan más alternativas capaces de competir con modelos muy conocidos. Una de las más interesantes es el EBRO S700, un SUV que llegó hace poco al mercado, pero que está consiguiendo llamar la atención por su diseño moderno, su amplio equipamiento y una relación entre precio y producto realmente competitiva. No es extraño que muchos compradores empiecen a compararlo con propuestas como el Cupra Terramar.

A primera vista destaca por una imagen elegante y actual. Sus líneas transmiten dinamismo sin caer en excesos. Además, cuenta con unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.553 mm de largo, 1.824 mm de ancho y dispone de una batalla de 2.670 mm, cifras que permiten disfrutar de un interior espacioso y cómodo para el uso familiar diario.

Dos versiones mecánicas híbridas a elegir

La gama arranca con un motor gasolina 1.6 TGDI de cuatro cilindros. Desarrolla 147 CV y 275 Nm de par máximo. Está asociado a una caja automática de doble embrague con siete velocidades y tracción delantera. Su consumo medio homologado es de 7 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un SUV de estas características.

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Para quienes buscan prestaciones superiores, la marca también ofrece una variante híbrida enchufable. Combina un motor gasolina 1.5 TGDI con dos motores eléctricos para desarrollar 347 CV y 525 Nm de par máximo. Equipa una batería de 18,3 kWh, puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico y anuncia una autonomía total de hasta 1.200 kilómetros. Además, cuenta con tracción total.

El habitáculo no decepociona. Desde las versiones más accesibles ofrece una dotacióntecnológica muy notable. El conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño. A ello se suman Android Auto, Apple CarPlay, acceso sin llave y un completo sistema de conectividad que mejora la experiencia a bordo.

El equipamiento no decepciona y el precio menos

Todo ello acompañado de llantas de 18 pulgadas, faros LED, equipo de sonido Arkamys Advanced, asiento del conductor eléctrico y calefactado, cámara trasera, control de crucero, detección de punto muerto, reconocimiento de señales de tráfico y numerosos asistentes de seguridad avanzados.

Otro aspecto muy atractivo es el precio. La versión gasolina arranca en 31.498 euros, tanto al contado como financiada. Por su parte, la variante híbrida enchufable está disponible desde 35.551 euros al contado o desde 28.990 euros financiados y con ayudas del Plan AUTO+. A ello se suman 7 años de garantía o 150.000 kilómetros.