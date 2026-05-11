Renault convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con una oferta más competitiva

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 07:11h.

Casi 160 CV, motor híbrido, espacio para toda la familia y máxima elegancia

Renault convierte el Twingo en una ganga

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El Renault Austral se ha convertido en uno de los modelos más importantes de Renault. Un SUV moderno. Tecnológico. Y pensado para competir con las referencias del segmento. Ahora, además, la marca francesa quiere hacerlo todavía más accesible.

El Austral ha destaca por su diseño y por un enfoque mucho más refinado que el de anteriores SUV de Renault. Tiene una imagen moderna, elegante y muy equilibrada. Un coche que transmite sensación de calidad desde el primer vistazo. Un SUV pensado para el día a día. Pero también válido para viajes largos gracias a su confort y buena insonorización. Especialmente por detalles como el parabrisas acústico.

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Es de los SUV más premium que encuentras ahora en Renault

Sus medidas son de 4,51 metros de largo con una batalla de 2,66 metros, ofrece buen espacio interior. El maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros, es además muy práctico para uso familiar. Compite con rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross. Y ofrece un tacto refinado en carretera. Destaca especialmente por confort y comportamiento. Es cómodo, estable y muy agradable de conducir.

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Un modelo que respira aires premium, pero que para todo lo que ofrece, Renault lo ha convertido en accesible. La versión más económica empieza en 33.265 euros al contado o 28.434 euros financiados. Y lo que te llevas a cambio no decepciona.

Así es el Austral más económico de la gama

La versión más accesible monta un motor gasolina 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm. Asociado a un cambio automático tipo CVT y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 9,9 segundos, alcanza 180 km/h y homologa 6,4 l/100 km.

El acabado Evolution ya incorpora mucho equipamiento de serie. Incluye cuadro digital, sistema openR link de 9 pulgadas con servicios Google y cámara trasera. También climatizador bizona, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo inteligente.

A ello suma frenada automática con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril, detector de fatiga y reconocimiento de señales. Un conjunto tecnológico muy completo desde versiones básicas.

El Austral también ofrece elementos poco habituales en este nivel de precio. Como llantas de aleación de 17 pulgadas, levas en el volante, cristales tintados y múltiples asistentes de conducción. Todo pensado para reforzar la sensación de coche bien equipado.