El Renault Clio, el más bonito de la historia de la marca, es el utilitario que está redefiniendo su segmento

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 03:03h.

El Renault Clio se ha consolidado como uno de los utilitarios más representativos del mercado europeo

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Clio se ha consolidado como uno de los utilitarios más representativos del mercado europeo, y su última evolución refuerza esa posición con una propuesta más madura, atractiva y tecnológicamente avanzada. Lo destacable en este caso es que el modelo ha sabido reinterpretar su identidad sin romper con su legado, apostando por un diseño que muchos consideran el más logrado en la historia de la marca.

La estética exterior muestra un salto cualitativo evidente. El frontal adopta una imagen más expresiva, con una parrilla rediseñada y una firma lumínica LED que aporta personalidad y modernidad. Las líneas laterales son más fluidas, mientras que la zaga presenta detalles más cuidados, logrando un conjunto equilibrado que transmite dinamismo sin excesos. Este enfoque permite al Clio destacar visualmente dentro de un segmento especialmente competitivo.

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En el interior, la evolución es aún más notable. El habitáculo apuesta por una mayor calidad percibida, con materiales mejorados y una construcción más sólida. La disposición de los elementos ha sido optimizada para favorecer la ergonomía, mientras que la digitalización cobra protagonismo con un cuadro de instrumentos configurable y un sistema multimedia más avanzado. Todo ello contribuye a una experiencia de conducción más intuitiva y conectada.

La habitabilidad sigue siendo uno de sus puntos fuertes, con un espacio bien aprovechado tanto en las plazas delanteras como traseras. El maletero, además, mantiene una capacidad competitiva que refuerza su carácter práctico para el uso diario.

Tecnología eficiente y comportamiento equilibrado

En el apartado mecánico, el Renault Clio ha evolucionado para adaptarse a las nuevas exigencias en materia de eficiencia y emisiones. La gama incluye motores de gasolina optimizados, así como una versión híbrida que representa uno de los pilares tecnológicos del modelo. En este sentido, la tecnología E-Tech combina un motor térmico con dos propulsores eléctricos, ofreciendo un funcionamiento eficiente especialmente en entornos urbanos.

El sistema híbrido permite reducir consumos y emisiones, además de proporcionar una conducción más suave gracias a la gestión inteligente de la energía. La transición entre los distintos modos de funcionamiento se realiza de manera prácticamente imperceptible, lo que mejora el confort general.

Por otro lado, el comportamiento dinámico mantiene el equilibrio característico del modelo. La suspensión ofrece un buen compromiso entre confort y estabilidad, absorbiendo irregularidades sin comprometer la precisión en curva. La dirección, por su parte, resulta directa y facilita la conducción en ciudad, donde el Clio se muestra especialmente ágil.

El equipamiento tecnológico también juega un papel relevante, con sistemas de asistencia a la conducción que elevan el nivel de seguridad y acercan al modelo a segmentos superiores. Esta combinación de diseño, eficiencia y tecnología posiciona al Renault Clio como una de las propuestas más completas dentro de su categoría, consolidando su papel como referencia entre los utilitarios modernos.