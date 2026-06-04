Lexus acerca a más conductores el híbrido más refinado de su catálogo de 2026

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 14:48h.

242 CV de potencia, espacio para toda la familia y solo 5,7 litros cada 100 km

Este Lexus es una alternativa a Mercedes y compañía, y con mejor motor

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Si estás buscando un SUV premium, es probable que los primeros nombres que te vengan a la cabeza sean BMW, Mercedes o Audi. Sin embargo, existe una alternativa que cada vez convence a más conductores. Se llama Lexus NX. Y tiene argumentos de sobra para convertirse en una de las compras más inteligentes de su segmento.

Lexus lleva años haciendo las cosas a su manera. Mientras otros fabricantes centran sus esfuerzos en la potencia o la deportividad, la marca japonesa apuesta por el confort, la fiabilidad y la eficiencia híbrida. El resultado es un coche pensado para quienes valoran la tranquilidad al volante. Para quienes quieren viajar cómodamente. Y para quienes no quieren visitar el taller más de lo necesario.

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Espacio para toda la familia y calidad muy premium

Además, hablamos de un SUV de tamaño considerable. Mide 4.660 mm de largo y ofrece una batalla de 2.690 mm. Esto se traduce en mucho espacio para los ocupantes. También dispone de un maletero de 549 litros, ampliable hasta 1.440 litros. Si tienes familia o acostumbras a viajar cargado, encontrarás en el NX un aliado perfecto.

Uno de sus mayores atractivos está en el precio. Frente a rivales como el BMW X3 o el Mercedes GLC, que superan con facilidad los 60.000 euros, el Lexus NX puede adquirirse desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiados. Además, la marca ofrece fórmulas de financiación con cuotas de 325 euros al mes y la conocida garantía Lexus Relax, ampliable hasta 15 años o 250.000 kilómetros.

Así es el Lexus NX más económico

La versión de acceso es la NX 350h. Combina un motor de gasolina de 2.5 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar 242 CV. Dispone de cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Alcanza los 200 km/h. Y homologa un consumo medio de apenas 5,7 litros cada 100 kilómetros. Todo ello con la apreciada etiqueta ECO.

El equipamiento también responde a lo que se espera de un vehículo premium. Desde el acabado Premium+ encontrarás llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación online, portón trasero eléctrico, acceso inteligente Smart Entry, sensores de aparcamiento y el completo paquete de seguridad Lexus Safety System+3.