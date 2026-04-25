Coches y Motos 25 ABR 2026 - 00:33h.

Una apuesta segura que lleva siéndolo más de 4 décadas

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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El SEAT Ibiza vuelve a situarse en el centro del mercado. Y lo hace gracias a un ajuste de precio muy importante. Ahora es más accesible. Mucho más competitivo. Hasta el punto de acercarse al Dacia Sandero y poner contra las cuerdas a rivales consolidados como el Toyota Yaris.

Se trata de un utilitario con una trayectoria sólida. Conocido por su fiabilidad, su buen comportamiento y su equilibrio general. Sus 4.059 mm de largo lo convierten en un coche ideal para el uso urbano, pero también válido para escapadas y trayectos más largos sin complicaciones.

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En diseño tras su actualización ofrece una imagen moderna, limpia y bien proporcionada. Es un coche que entra fácil por los ojos. Y que transmite sensación de calidad dentro de su categoría.

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El SEAT Ibiza está de oferta

En el interior, destaca la funcionalidad. Todo está bien organizado. Los mandos son intuitivos. Y la ergonomía está muy conseguida. Además, el maletero de 355 litros destaca dentro del segmento, permitiendo un uso más versátil de lo habitual en este tipo de coches.

Un modelo que actualmente encuentras en oferta. Su precio de acceso sobre catálogo es de 17.330 euros, pero actualmente está anunciado en la web de SEAT desde 15.654 euros financiados, con una fórmula de 100 euros al mes durante 48 cuotas, una entrada de 3.449 euros y una cuota final de 11.293 euros.

Así es el Ibiza en oferta

En cuanto a la mecánica, la versión de acceso apuesta por la eficiencia. Monta un motor 1.0 TSI de 80 CV, con 93 Nm de par, asociado a un cambio manual de 5 velocidades. No es un coche pensado para correr, pero sí para ofrecer un uso diario cómodo y sin sobresaltos, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 15,3 segundos.

El consumo es otro de sus argumentos. Declara 5,2 l/100 km, una cifra contenida que encaja perfectamente con su enfoque. Es un coche económico en el día a día. Y fácil de mantener, algo que muchos usuarios valoran especialmente.

El equipamiento, no se queda corto. Incluye de serie Front Assist con frenada automática en ciudad, control de crucero, detector de fatiga y asistente de mantenimiento de carril, algo poco habitual en su segmento. A esto se suman faros EcoLED, sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado, conectividad con SEAT CONNECT y sistema multimedia con radio digital. También incorpora elementos prácticos como asientos traseros abatibles, elevalunas eléctricos y múltiples airbags.