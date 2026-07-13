Honda acerca el HR-V, el SUV híbrido que muchos pasan por alto y merece una segunda oportunidad

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 16:23h.

El SUV japonés es el gran rival del Toyota RAV4

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

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En un segmento tan competido como el de los SUV compactos, algunos modelos consiguen acaparar toda la atención mientras otros permanecen en un discreto segundo plano. Sin embargo, eso no significa que sean peores opciones. El Honda HR-V es uno de esos vehículos que, pese a ofrecer una combinación muy equilibrada de eficiencia, calidad y confort, suele quedar eclipsado por rivales más populares. Ahora, con una oferta que rebaja su precio, vuelve a convertirse en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV híbrido fiable y bien equipado.

La propuesta de Honda apuesta por una filosofía diferente. En lugar de centrarse en grandes cifras de potencia o en un diseño especialmente llamativo, el HR-V pone el foco en la eficiencia, la facilidad de conducción y una elevada calidad de construcción, aspectos que muchos conductores valoran cuando buscan un coche para utilizar a diario durante muchos años.

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Un híbrido eficiente y agradable de conducir

El Honda HR-V incorpora un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina con dos motores eléctricos para ofrecer una conducción suave y eficiente. Al no necesitar recarga externa, resulta especialmente cómodo para quienes quieren disfrutar de las ventajas de la electrificación sin depender de un punto de carga.

Uno de sus puntos fuertes es el consumo contenido, especialmente en ciudad y recorridos interurbanos, donde el sistema híbrido aprovecha con frecuencia el funcionamiento eléctrico para reducir el gasto de combustible. Además, la transición entre ambos motores es prácticamente imperceptible, lo que contribuye a una experiencia de conducción muy refinada.

La suspensión también ha sido puesta a punto para priorizar el confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del asfalto. Esto convierte al HR-V en un coche especialmente agradable tanto para desplazamientos diarios como para viajes largos, donde destaca por su estabilidad y suavidad de marcha.

A ello se suma la etiqueta ECO, que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y permite disfrutar de determinadas ventajas fiscales o de circulación dependiendo de cada municipio.

Espacio inteligente y un equipamiento muy completo

El interior del Honda HR-V demuestra que no siempre es necesario aumentar el tamaño exterior para ofrecer un habitáculo práctico. Uno de sus elementos más característicos son los conocidos asientos traseros Magic Seats, que permiten múltiples configuraciones para transportar objetos de gran tamaño o aprovechar mejor el espacio de carga.

El diseño del salpicadero apuesta por la sencillez y la ergonomía, con controles físicos para las funciones más utilizadas y una pantalla multimedia que resulta intuitiva de manejar. Todo transmite una sensación de calidad elevada, con buenos ajustes y materiales agradables al tacto.

El equipamiento disponible incluye elementos muy demandados actualmente, como instrumentación digital, climatizador automático, sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, asistentes de conducción de última generación, control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento y cámara trasera, entre otros.

Precisamente esa combinación de tecnología, confort y fiabilidad es lo que hace del HR-V una propuesta especialmente interesante. Quizá no sea el SUV híbrido que más titulares protagoniza ni el que más se ve por las carreteras, pero ofrece un conjunto muy sólido para quienes priorizan el uso diario, el bajo consumo y la tranquilidad de contar con una mecánica contrastada.

Con la rebaja aplicada actualmente, el Honda HR-V vuelve a situarse entre las alternativas más atractivas para quienes buscan un SUV híbrido diferente, bien construido y pensado para ofrecer muchos años de servicio sin complicaciones. A veces, los modelos que pasan más desapercibidos son precisamente los que terminan sorprendiendo cuando se conocen de cerca.