Compacta, ligera y más accesible que muchas trail, esta Honda es una de las mejores para viajar

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 02:17h.

Ideal para viajar, y llama la atención por su diseño compacto y ligero

Honda tiene una de las mejores compras en España

Compartir







Tenemos la sensación de que, cuando se habla de las mejores motos trail que Honda tiene en su catálogo, se tiende a descuidar la CRF 300 Rally, que es una de las más infravaloradas. Es ideal para viajar, y llama la atención por su diseño compacto y ligero. Es una opción perfecta para iniciarse, al poder conducirse con el carné A2, y se inspira en las motos del Dakar, convirtiéndose en una moto divertida y eficaz para hacer rutas off-road.

En 2025 se ha actualizado de manera importante para poder recibir la homologación Euro 5+, así como también para mejorar su diseño, más moderno que nunca, con unos faros delanteros e intermitentes LED. La refrigeración del radiador es otro apartado que se ha mejorado, y el amortiguador se ha revisado. Uno de los puntos a destacar en esta moto es su autonomía, superior a los 400 kilómetros, gracias al excelente depósito de combustible de 13 litros que tiene instalado.

La protección aerodinámica queda cubierta por el carenado delantero, así como el cubre manos de serie y el carenado inferior, y la ergonomía está cuidada y estudiada para ser lo más cómoda posible. Pero pasando a lo importante, que es el motor, equipa un propulsor de un solo cilindro y cuatro tiempos, de refrigeración líquida y cuatro válvulas, con una potencia de 27 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 26,6 Nm a 6.500 rpm. Alcanza los 135 kilómetros por hora, y en la instrumentación encontramos una pantalla LCD de fácil lectura.

La Honda CRF 300 Rally no cuesta más que 7.310 euros

Creemos que la Honda CRF 300 Rally es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar, al tener un precio de 7.310 euros, lo que la convierte en una de las mejores motos de su segmento.