Honda hace más accesible uno de sus SUV híbridos enchufables más completos con una nueva versión de entrada

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 08:51h.

184 CV de potencia y casi 80 km de autonomía eléctrica

Honda frena uno de sus proyectos más ambiciosos

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El Honda CR-V híbrido enchufable puede completar buena parte de la rutina semanal sin utilizar gasolina. Su autonomía alcanza 78 kilómetros según el ciclo WLTP. Esa cifra resulta suficiente para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o realizar compras, siempre que el propietario pueda recargarlo habitualmente.

Cuando termina la electricidad, el motor de gasolina permite continuar el viaje sin buscar un cargador. Esta combinación convierte al CR-V en una alternativa flexible para familias que alternan ciudad y carretera. El consumo homologado se queda en 2,6 litros cada 100 kilómetros, aunque el resultado real depende de las recargas.

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Así es el Honda CR-V híbrido enchufable

El sistema combina un motor de gasolina de 144 CV y 189 Nm con otro eléctrico. En conjunto desarrolla 184 CV y 335 Nm. El Honda acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza 195 km/h. No busca deportividad, sino una respuesta suave y suficiente para viajar cargado.

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La carrocería mide 4,71 metros de longitud y cuenta con una batalla de 2,70 metros. El habitáculo ofrece espacio para pasajeros y equipaje. Su maletero dispone de 579 litros y puede alcanzar 1.634 litros abatiendo los respaldos. Toyota RAV4, Ford Kuga y Subaru Forester figuran entre sus rivales.

Cuesta casi lo mismo que el híbrido autorrecargable

El acabado Elegance incorpora techo solar panorámico, volante calefactable y portón eléctrico manos libres. También incluye cargador inalámbrico, acceso inteligente Smart Entry y faros LED. La versión de entrada mantiene una dotación completa, sin transmitir la sensación de ser una configuración creada únicamente para anunciar un precio inferior.

El apartado digital reúne una instrumentación de 10,2 pulgadas y una pantalla Honda Connect de nueve pulgadas. El sistema admite Apple CarPlay y Android Auto. La cámara trasera y los sensores delanteros y posteriores facilitan las maniobras. Honda SENSING 360 aporta diferentes ayudas a la conducción.

El CR-V PHEV cuesta 50.860 euros al contado o 47.245 euros financiados. La oferta contempla 16.207,30 euros de entrada, 36 cuotas de 260 euros y una final de 29.552,96 euros.