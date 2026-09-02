El Audi A3 tiene un rival inesperado con más espacio y una autonomía que sorprende

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 06:20h.

Skoda tiene una berlina compacta con muchos argumentos a favor

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi A3 lleva años siendo una de las referencias entre los compactos premium. Su imagen, la calidad percibida y el prestigio de sus cuatro aros lo convierten en una elección aspiracional, pero no necesariamente en la más práctica. Dentro del mismo grupo automovilístico existe una alternativa menos evidente que ofrece una fórmula muy distinta: el Skoda Octavia. No presume de emblema premium, aunque responde con un habitáculo enorme, un maletero difícil de igualar y versiones capaces de recorrer muchísimos kilómetros entre repostajes.

Mucho más que una berlina convencional

El Octavia juega con cierta ventaja porque, con 4,70 metros de longitud, es considerablemente más largo que el A3 Sportback. Sin embargo, su silueta estilizada y su gran portón trasero permiten que siga siendo un coche razonablemente manejable y, sobre todo, mucho más versátil de lo que parece a primera vista.

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La diferencia se aprecia especialmente en las plazas posteriores. Hay abundante espacio para las piernas y una anchura suficiente para viajar en familia con comodidad. No alcanza el refinamiento de materiales o el aislamiento general del Audi, pero transmite solidez, está bien terminado y ofrece una ergonomía sencilla. Es uno de esos coches pensados para hacer fácil la vida diaria, sin recurrir a soluciones innecesariamente complicadas.

Un maletero que cambia la comparación

La capacidad de carga es uno de sus argumentos definitivos. El Skoda Octavia ofrece 600 litros de maletero, frente a los 380 litros del Audi A3 Sportback. Incluso el A3 Sedan, con sus 425 litros, queda claramente por detrás. Además, al contar con portón, el acceso resulta más cómodo para introducir maletas grandes, un carrito infantil o equipaje voluminoso.

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Con los respaldos traseros abatidos, la capacidad puede alcanzar los 1.555 litros. A esto se suman una forma muy aprovechable, ganchos, redes y distintos elementos para sujetar la carga. Son detalles poco llamativos en un configurador, pero que terminan marcando diferencias cuando el coche se utiliza todos los días.

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Más de 1.000 kilómetros teóricos sin repostar

La gama mecánica permite elegir entre versiones de gasolina microhíbridas y alternativas diésel. Los 1.5 TSI MHEV de 116 y 150 CV combinan cambio automático DSG y etiqueta ECO, por lo que resultan especialmente interesantes para quien necesita entrar con frecuencia en zonas de bajas emisiones.

Quienes recorren muchos kilómetros por carretera encontrarán un aliado todavía más eficiente en el 2.0 TDI. La versión de 116 CV homologa un consumo cercano a 4,3 l/100 km. Con un depósito de 45 litros, la cuenta teórica supera ligeramente los 1.000 kilómetros. En condiciones reales dependerá del ritmo, la carga y el tipo de recorrido, pero acercarse a esa barrera en viajes tranquilos es perfectamente razonable. En un momento en el que muchos conductores se preocupan por la autonomía, poder cubrir largas distancias sin parar sigue siendo un argumento importante.

Tecnología suficiente, sin querer aparentar

El interior también ha evolucionado. Puede incorporar instrumentación digital de 10 pulgadas, pantalla multimedia de hasta 13 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero adaptativo, asistentes de aparcamiento y faros Matrix LED. La presentación no resulta tan sofisticada como la de un Audi A3 bien equipado, aunque la dotación tecnológica puede ser muy completa.

El Octavia no pretende derrotar al A3 en imagen de marca ni en tacto premium. Su propuesta consiste en ofrecer mucho más espacio, una practicidad sobresaliente y costes razonables. Con ofertas que sitúan el acceso alrededor de los 30.000 euros, aparece como una alternativa especialmente lógica para quien valora el coche por todo lo que permite hacer. Puede que no sea el rival más obvio del Audi A3, pero sí uno de los que más sentido tienen.