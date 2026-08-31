Audi convierte en accesible uno de sus SUV más completos con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 07:03h.

Así es el primer SUV eléctrico de Audi en su versión más económica

Audi tiene listo el nuevo Q9

Compartir







Audi ha abierto la puerta del Q4 e-tron, un modelo que renovó recientemente, con una versión de acceso que conserva lo esencial. No es un eléctrico barato, pero sí una forma más accesible de entrar en los SUV tecnológicos de la marca. Promete equilibrio, silencio y autonomía suficiente para viajar con tranquilidad.

La tarifa arranca en 49.970 euros para la carrocería convencional. También puedes escoger el Q4 Sportback e-tron, que sustituye el techo por una silueta más deportiva. El primero apuesta por la practicidad. El Sportback añade presencia y dinamismo. Las dos carrocerías utilizan la mecánica eléctrica en esta versión de acceso. Volvo EC40, BMW iX2 y Subaru Solterra aparecen como sus rivales.

PUEDE INTERESARTE El Audi que no parece un Audi llega a Europa

Así es el Audi Q4 e-tron más barato

El motor desarrolla 204 CV y 350 Nm y mueve las ruedas traseras. Esa configuración proporciona una entrega suave y una respuesta. El Audi completa el 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza 160 km/h. No intenta deslumbrar con prestaciones. Su prioridad consiste en funcionar todos los días.

PUEDE INTERESARTE Audi deja de fabricar el Q2

La batería ofrece 63 kWh útiles y permite recorrer hasta 430 kilómetros WLTP. Esa autonomía sirve para moverte diariamente, afrontar trayectos interurbanos y preparar escapadas. Si puedes cargar en casa, integrarás el Q4 e-tron en tu rutina. Además, no tendrás que recurrir constantemente a los cargadores públicos durante una semana.

El equipamiento no decepciona

El espacio representa uno de sus argumentos más convincentes. El Audi mide 4,60 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,63 metros de altura. La batalla alcanza 2,77 metros. El maletero ofrece 520 litros y aumenta hasta 1.490 litros. Puedes transportar equipaje familiar, compras voluminosas o material deportivo.

El equipamiento tampoco parece propio de una versión recortada. Audi incluye llantas de 19 pulgadas y asientos deportivos delanteros calefactables. El climatizador automático ofrece dos zonas. El sistema MMI Navegación plus con MMI touch concentra la conectividad. Y tampoco faltan detalles como el cambio de carril y sensores delanteros y traseros.