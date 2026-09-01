Harley-Davidson tiene la moto perfecta para hacer kilómetros con máximo confort y estilo

Coches y Motos 01 SEP 2026 - 14:14h.

La Street Glide se puede conseguir hasta en siete colores distintos

La nueva Harley-Davidson es, para la mayoría, la más bonita

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Si te encanta disfrutar en moto de las mejores rutas, haciendo viajes largos, pero siempre priorizando el estilo y el confort por encima de todas las cosas, en Harley-Davidson tienen todo lo que necesitas. Porque dentro de su catálogo se pueden encontrar una larga lista de modelos que resultan casi imposibles de ignorar, pues disponen de todo lo necesario para que sean considerados como imprescindibles, y aquí tenemos la Street Glide.

Es una bagger excelente, que se puede conseguir hasta en siete colores distintos, y que cuenta con un carenado Batwing muy llamativo a simple vista, así como un motor magnífico. Las culatas refrigeradas y el radiador central ayudan a mantener la temperatura bajo control, y el uso de dos líneas de escape le dan un notable atractivo. En cuanto al motor, equipa un bicilíndrico en V de 1923 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida.

Es capaz de rendir a una potencia de 107 CV a 5.200 revoluciones por minuto, con un par máximo de 175 Nm a 3.500 rpm, con transmisión secundaria por correa, y con un consumo homologado de seis litros por cada 100 kilómetros. La presencia que le otorga su frontal es imponente y poderosa, y cuenta con ABS en curva, control de tracción en curva, cuatro modos de conducción, control de velocidad de crucero o una pantalla TFT táctil de 12,3 pulgadas con conectividad.

El precio de la Harley-Davidson Street Glide no es apto para todos los bolsillos

Conseguir una Harley-Davidson Street Glide de estas características no está al alcance de todo el mundo, y será necesario hacer una inversión de 37.000 euros si deseas poder hacerte con ella. Una cifra elevada, aunque creemos que merece mucho la pena pagar y que queda justificada.