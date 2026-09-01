Más barato que el Toyota Yaris Cross y con etiqueta ECO, el nuevo Kia Stonic llega con una rebaja que lo hace especialmente atractivo
La calidad de los mejores Kia en versión reducida para urbanitas
Kia toma decisión y lo elimina del mercado
Kia renovó el Stonic en 2025 y aprovechó la ocasión para acercarlo al nuevo lenguaje visual de la marca. Ahora añade un argumento todavía más convincente: el precio. La gama comienza en 19.080 euros, una cifra inferior a la del Toyota Yaris Cross que convierte este SUV en una tentación.
La rebaja no llega acompañada de un coche vulgar. El frontal resulta más moderno, la carrocería mantiene proporciones equilibradas y el tamaño encaja bien en ciudad. El Stonic mide 4,14 metros de largo y su batalla alcanza 2,58 metros. Puedes aparcarlo fácilmente sin renunciar a una posición de conducción elevada.
Una de las opciones inteligentes del momento para urbanitas
El espacio también ayuda a justificar la elección. El maletero ofrece 352 litros con los asientos disponibles y aumenta hasta 1.155 litros al plegarlos. No pretende sustituir a un SUV familiar grande, pero resuelve compras, maletas y escapadas. Seat Arona, Renault Captur y Volkswagen T-Cross aparecen como sus rivales cercanos.
La versión de acceso utiliza un motor de gasolina de 100 CV y 172 Nm. Kia lo combina con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. El Stonic acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, alcanza 179 km/h y consume 5,7 l/100 km. Es lógico y suficiente.
Si necesitas ventajas ambientales, el siguiente escalón resulta mucho más interesante. El motor 1.0 T-GDi incorpora tecnología microhíbrida, desarrolla 115 CV y 172 Nm y recibe la etiqueta ECO. Mantiene el cambio manual y la tracción delantera. Alcanza 100 km/h en 10,7 segundos y llega a 182 km/h.
El equipamiento también convence
El consumo del MHEV baja hasta 5,5 l/100 km. Kia anuncia esta versión desde 20.390 euros, solamente 1.310 euros por encima del gasolina convencional. Por esa diferencia obtienes más potencia, mejores prestaciones y el distintivo ECO. Si circulas habitualmente por ciudad, pagar ese pequeño salto puede convertirse en un acierto.
El acabado Concept completa la propuesta sin obligarte a perseguir extras. Kia incluye llantas de 16 pulgadas, luces diurnas LED, antinieblas y sensor de luces. También encuentras aire acondicionado, control de crucero y pantalla de ocho pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.