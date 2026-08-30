Cupra democratiza el SUV híbrido enchufable que más expectación genera con su acabado de acceso

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 12:09h.

204 CV de potencia y casi 120 km de autonomía eléctrica

El modelo más bonito de Cupra no tiene rival en equipamiento

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Cupra amplía el atractivo del Terramar híbrido enchufable con una versión de acceso más sencilla. La marca conserva las prestaciones y la autonomía eléctrica, pero ajusta algunos elementos de confort. El resultado reduce la barrera de entrada a uno de los SUV PHEV más llamativos del mercado actual.

La mecánica combina un motor de gasolina 1.5 de 150 CV con otro eléctrico de 116 CV. El sistema entrega 204 CV y 350 Nm. El Cupra Terramar acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza 205 km/h. Sus prestaciones encajan con su imagen deportiva.

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Casi 120 km de autonomía eléctrica

La principal ventaja aparece durante los desplazamientos cotidianos. La batería permite recorrer hasta 117 kilómetros en modo eléctrico, una autonomía superior a la habitual entre híbridos enchufables. El consumo homologado queda en 0,5 l/100 km, aunque conseguirlo exige cargar regularmente y aprovechar al máximo la parte eléctrica.

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El nuevo acabado incorpora llantas Atomic de 18 pulgadas, faros LED y asientos delanteros deportivos. También incluye volante multifunción de cuero, acceso Keyless-Go y climatizador de tres zonas con mandos posteriores. Los sensores delanteros y traseros facilitan el estacionamiento. La dotación básica conserva elementos importantes para el uso diario.

Cupra prescinde de algunos extras para contener la tarifa. Esta versión no equipa asientos calefactados, techo practicable ni sistema de navegación completo. El vehículo sí incluye preparación para navegación y un sistema multimedia MIB3. La banqueta posterior queda dividida y abatible, aportando flexibilidad para pasajeros y equipaje.

Cupra rebaja el precio al Terramar PHEV

La seguridad incluye varios airbags, control electrónico de estabilidad y servofreno específico para vehículos electrificados. El Terramar también incorpora regulador de velocidad y faros antiniebla con función de giro. Los retrovisores cuentan con ajuste eléctrico, mientras los elevalunas añaden función de confort y limitador de fuerza.

La tarifa de referencia asciende a 47.320 euros. Cupra anuncia el PHEV por 44.314 euros al contado o 43.464,45 euros financiados, sin ayudas del Plan AUTO+. La financiación exige 7.609,50 euros de entrada, 48 cuotas de 260 euros y una final de 30.440,76 euros.