Coches y Motos 20 AGO 2026 - 02:54h.

La opción de Kia ideal para la ciudad

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Kia ha decidido dar un golpe sobre la mesa con el Stonic renovado. Cuesta desde 19.080 euros, una cifra capaz de inquietar incluso a Dacia. A cambio, ofrece una imagen más moderna, un equipamiento razonable y el respaldo de una marca generalista consolidada. Ya no parece la alternativa barata del escaparate.

La actualización incorpora el nuevo lenguaje visual de Kia. El resultado es un crossover con más personalidad, sin aumentar innecesariamente su tamaño. Mide 4,14 metros de largo y 1,52 metros de alto. Estas proporciones permiten aparcar con facilidad, circular por calles estrechas y conservar una postura ligeramente elevada al volante.

El hermano pequeño del Kia Sportage también convence

El espacio está bien aprovechado para una carrocería compacta. La batalla alcanza 2,58 metros y permite acomodar a cuatro adultos con cierta comodidad. El maletero ofrece 352 litros en su configuración habitual. Al abatir los respaldos traseros puede crecer hasta 1.155 litros, suficiente para transportar maletas u objetos voluminosos. Sus rivales: SEAT Arona, Renault Captur o Volkswagen T-Cross.

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El acabado Concept cubre las necesidades principales. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, aire acondicionado y control de crucero. Añade sensor de luces, faros antiniebla y luces diurnas LED. La pantalla multimedia mide ocho pulgadas y ofrece Android Auto y Apple CarPlay, dos conexiones útiles durante cualquier desplazamiento cotidiano.

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Dos versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso utiliza un gasolina de 100 CV y 172 Nm. Se combina con cambio manual de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza 179 km/h. Su consumo homologado es de 5,7 l/100 km, con emisiones de 128 g/km.

Pero ojo, las buenas noticias no acaban aquí. Por encima aparece el 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV. Mantiene 172 Nm, el cambio manual y la tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y llega a 182 km/h. Consume 5,5 l/100 km, obtiene la etiqueta ECO. Y está disponible solo por un poco más: desde 20.380 euros.