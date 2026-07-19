Skoda pone en oferta el Octavia, una berlina compacta que destaca por su espacio y relación calidad-precio

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 13:42h.

Quienes no quieren pagar de más por un SUV tiene este Skoda que es una apuesta segura

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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Mientras la mayoría de fabricantes apuestan por los SUV, el Skoda Octavia sigue demostrando que las berlinas compactas todavía tienen mucho sentido. Especialmente para quienes viajan con frecuencia. O necesitan un gran maletero. Es uno de esos coches que priorizan la practicidad sin renunciar a la tecnología ni al confort.

Uno de sus mayores argumentos aparece nada más abrir el portón. Su maletero de 600 litros está entre los mejores de la categoría. Muy por encima de muchos SUV compactos. También supera a la mayoría de sus rivales directos. Entre ellos el Toyota Corolla Sedán, el Audi A5 o el Citroën C4 X. Es un coche pensado para familias. Pero también para quienes hacen muchos kilómetros.

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Una opción ideal, y más económica que un SUV, para toda la familia

Además, Skoda ha reforzado su atractivo con una importante campaña comercial. El Octavia parte de 30.650 euros financiado, frente a los 36.676 euros de la tarifa al contado. También existe una fórmula de financiación con cuotas de 200 euros al mes, lo que facilita el acceso a una berlina muy completa.

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La versión de acceso utiliza un motor 1.5 TSI de 115 CV y 220 Nm. Está asociado a un sistema mild hybrid, una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera. Gracias a ello consigue la etiqueta ECO de la DGT. Además, homologa un consumo de solo 4,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente interesante para quienes realizan largos desplazamientos.

Mucha eficiencia y un equipamiento top

No es un coche deportivo. Tampoco pretende serlo. Sin embargo, sus prestaciones son suficientes para cualquier situación. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h. Lo realmente destacable es su suavidad de funcionamiento y el elevado confort de marcha.

Desde el acabado Selection, el equipamiento resulta muy completo. Incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia de 13 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.