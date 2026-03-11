Skoda Octavia, desde 29.350 euros, más maletero que un SUV y consumo de compacto

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 06:06h.

El plan B ideal a los SUV para viajar para toda la familia

En un mercado dominado por los SUV, todavía existen alternativas muy interesantes para quienes buscan espacio, eficiencia y buen precio. Uno de los modelos que mejor representa esa filosofía es el Skoda Octavia, una berlina que destaca por su gran capacidad de carga y un consumo muy contenido.

El Skoda Octavia pertenece al segmento de las berlinas compactas, pero sus dimensiones lo sitúan cerca de modelos más grandes. Mide 4.698 mm de largo, 1.829 mm de ancho y 1.470 mm de alto. Su distancia entre ejes de 2.686 mm permite ofrecer un habitáculo amplio y cómodo.

Uno de sus mayores argumentos está en el maletero. El Octavia ofrece 600 litros de capacidad, una cifra que incluso supera a la de muchos SUV de tamaño medio. Esto lo convierte en un coche muy práctico para familias o para quienes necesitan espacio en su día a día.

Espacio para toda la familia y un equipamiento muy top

En cuanto a precio, el Skoda Octavia arranca desde 31.260,42 euros al contado, aunque puede encontrarse desde 29.350 euros financiando. Con esta modalidad, la marca propone cuotas de unos 200 euros al mes durante 36 meses, con 6.220,40 euros de entrada y una cuota final de 20.908 euros.

En el apartado mecánico, la versión en oferta utiliza un motor gasolina 1.5 TSI de cuatro cilindros turboalimentado. Desarrolla 115 CV de potencia y 220 Nm de par máximo. Además, incorpora un sistema mild-hybrid, lo que le permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

Este motor se combina con tracción delantera y una caja automática DSG de siete velocidades con doble embrague. Con esta configuración, el Skoda Octavia acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza 203 km/h de velocidad máxima.

El aliado perfecto de los anti-SUV para viajes largos

La eficiencia también es uno de sus puntos fuertes. El consumo combinado se queda en 4,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy ajustada para un coche de su tamaño. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante frente a muchos SUV más pesados y menos eficientes.

Además, el acabado Selection incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, climatizador bizona, cuadro digital de 10 pulgadas y pantalla central de 13 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto.