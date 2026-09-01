Coches y Motos 01 SEP 2026 - 08:52h.

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

El Corolla no juega la misma liga que BMW, pero es una compra mucho más inteligente

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Los compactos premium siguen teniendo mucho atractivo, especialmente para quienes buscan un coche con buenos acabados, tecnología y una imagen más sofisticada. Sin embargo, pagar el sobreprecio que implica acceder a determinadas marcas no siempre es necesario. El Toyota Corolla es un buen ejemplo. Un compacto que ha evolucionado enormemente y que puede convertirse en una alternativa mucho más económica al BMW Serie 1.

El modelo japonés no pretende competir directamente con BMW en prestigio o deportividad, pero sí ofrece argumentos suficientes para convencer a quienes priorizan aspectos como el confort, la eficiencia, el equipamiento o los costes de utilización. Además, su sistema híbrido autorrecargable permite conseguir consumos realmente bajos sin depender de un enchufe.

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El Toyota Corolla apuesta por una mecánica híbrida muy eficiente

Uno de los grandes argumentos del Corolla es precisamente su tecnología híbrida. Toyota lleva décadas trabajando en este tipo de mecánicas y el compacto se beneficia de toda esa experiencia.

La versión más accesible utiliza un sistema híbrido de 140 CV que combina un motor de gasolina con uno eléctrico. Todo ello está asociado a una transmisión automática y permite al Corolla circular durante determinados momentos utilizando únicamente electricidad, especialmente en recorridos urbanos.

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El resultado es un consumo que puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros en condiciones favorables. Una cifra especialmente interesante para quienes realizan muchos kilómetros al año y quieren reducir el gasto de combustible sin tener que pasar a un coche eléctrico.

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Gracias a esta eficiencia, el Toyota Corolla puede acercarse a los 1.000 kilómetros de autonomía con un depósito. Evidentemente, alcanzar esa cifra dependerá del tipo de conducción, las condiciones de la carretera o la carga del vehículo, pero demuestra hasta qué punto Toyota ha conseguido optimizar su sistema híbrido.

Mucho equipamiento sin necesidad de comprar un compacto premium

Otro punto interesante aparece al analizar su equipamiento. El Corolla puede incorporar elementos que hace algunos años estaban prácticamente reservados a vehículos de categorías superiores.

Dependiendo del acabado elegido, encontramos climatizador automático, instrumentación digital, pantalla multimedia de grandes dimensiones, conectividad con smartphones, cámara de visión posterior, acceso sin llave y diferentes soluciones destinadas a mejorar el confort.

También destaca especialmente en seguridad. Toyota equipa al Corolla con numerosos asistentes a la conducción, incluyendo sistemas capaces de mantener el vehículo dentro del carril, controlar automáticamente la distancia respecto al coche precedente o intervenir ante una posible situación de emergencia.

Una alternativa racional al BMW Serie 1

El Toyota Corolla no ofrece exactamente la misma experiencia que un BMW Serie 1. El alemán continúa teniendo ventaja para quienes buscan un tacto de conducción más deportivo, una mayor capacidad de personalización o simplemente la imagen asociada a una marca premium.

Sin embargo, el japonés puede resultar incluso más interesante para quienes buscan un coche para utilizar diariamente. Es cómodo, silencioso en ciudad, eficiente y ofrece la etiqueta ECO de la DGT.

Además, su precio puede situarse claramente por debajo del BMW, especialmente teniendo en cuenta promociones y campañas comerciales.

No será un compacto premium en sentido estricto, pero el Toyota Corolla demuestra que tampoco necesita serlo. Su combinación de tecnología híbrida, consumo reducido, equipamiento y una autonomía que puede acercarse a los 1.000 kilómetros lo convierten en una alternativa difícil de ignorar para quienes buscan un compacto completo sin pagar de más por el logotipo.