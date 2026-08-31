Toyota tiene un rival inesperado: este SUV eléctrico apuesta por un diseño que entra por los ojos

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 00:57h.

Un modelo recuperado del pasado que no solo enamora a los nostálgicos

Renault transforma totalmente el icono de los 90

Compartir







Renault no ha recuperado el 4 para fabricar otro eléctrico anónimo. La marca ha reinterpretado sus formas cuadradas y su espíritu práctico con una imagen moderna. El resultado entra por los ojos antes de hablar de autonomía. Incluso puede incorporar un techo de lona Plein Sud que recuerda al modelo clásico.

Esta personalidad puede atraer a compradores que acuden a Toyota buscando fiabilidad y facilidad de uso. El Renault responde con etiqueta CERO y una carrocería de 4,14 metros. Su altura alcanza 1,55 metros. La distancia entre ejes llega a 2,62 metros y permite aprovechar correctamente el interior.

Dos versiones mecánicas a elegir

La nostalgia tampoco elimina la utilidad. El maletero ofrece 375 litros, suficientes para compras, equipaje o una utilización familiar. Al abatir los respaldos posteriores, la capacidad aumenta hasta 1.149 litros. Citroën ë-C3, Peugeot e-2008, MG ZS EV y Fiat 600e aparecen entre sus principales rivales.

PUEDE INTERESARTE Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

La versión inicial desarrolla 122 CV y 225 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, alcanza 150 km/h y homologa 308 kilómetros de autonomía WLTP. Cuesta 27.954 euros al contado o 26.474 euros financiados, sin aplicar posibles ayudas públicas.

Quien necesite mayor libertad puede elegir la alternativa de 150 CV y 245 Nm. Reduce el 0 a 100 km/h a 8,2 segundos y mantiene 150 km/h. Su autonomía aumenta hasta 408 kilómetros. Parte de 30.819 euros al contado o 29.189 euros financiados.

El equipamiento está a la altura

Evolution, Techno e Iconic estructuran la gama. Techno e Iconic permiten escoger la variante Plein Sud con techo de lona. Desde Evolution aparecen climatización automática, bomba de calor, cámara trasera y cuadro digital. También incorpora duplicación inalámbrica, llantas de 18 pulgadas y carga rápida en corriente continua hasta 100 kW.

La seguridad incluye frenada automática en intersecciones, detección de peatones y ciclistas y mantenimiento de carril. Renault añade reconocimiento de señales, detector de fatiga y llamada de emergencia.