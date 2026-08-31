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Coches y motos

Este SUV eléctrico tiene argumentos para enfrentarse al Audi Q3 y llega con una receta muy diferente

Audi Q3
Audi Q3. Audi
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El Audi Q3 atrae por su imagen premium, sus acabados y el prestigio de sus cuatro aros. El Opel Frontera eléctrico juega sus cartas de otra manera. Ofrece una carrocería familiar, etiqueta CERO y un precio financiado inferior a 25.000 euros. Para muchos compradores, esos argumentos pueden pesar más que el emblema.

El Opel mide 4,39 metros de longitud y 1,63 metros de altura. Su batalla alcanza 2,67 metros. El tamaño exterior facilita la circulación urbana, pero mantiene un habitáculo aprovechable. El maletero dispone de 460 litros y añade un doble fondo, especialmente útil para guardar los cables de carga. Citroën ë-C3 y Peugeot e-2008 son sus rivales eléctricos directos.

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Opel Frontera
Opel Frontera. Opel

Un eléctrico aspirante a premium con precio casi de low cost

La gran diferencia frente al Audi aparece en el precio. Opel anuncia el Frontera eléctrico desde 24.175 euros financiados o 28.400 euros al contado. La distancia económica permite comprar un SUV nuevo y reservar una cantidad considerable para instalar un cargador doméstico, viajar o afrontar otros gastos familiares.

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El motor eléctrico desarrolla 113 CV y recibe energía de una batería de 44 kWh. El conjunto ofrece 305 kilómetros de autonomía y obtiene la etiqueta CERO de la DGT. Su planteamiento encaja con trayectos laborales, ciudad y escapadas cercanas. No pretende destacar por potencia ni realizar viajes largos continuamente.

Opel Frontera
Opel Frontera. Opel

Muy completo desde las versiones de acceso

La gama se divide en Edition, GS y Ultimate. La promoción utiliza el acabado Edition. Este escalón incorpora aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico y sensores de aparcamiento. También equipa faros EcoLED, luces diurnas LED, cristales tintados y llantas de acero negras de 16 pulgadas.

Opel Frontera
Opel Frontera. Opel

El Frontera prescinde de una gran pantalla multimedia en su configuración inicial. Opel instala instrumentación digital de 10 pulgadas y una Smartphone Station. El conductor utiliza así su teléfono para navegación, música o aplicaciones. El volante integra los controles de audio y el regulador de velocidad.

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