El BMW más bonito para moverte por ciudad sin renunciar al ADN deportivo

Una opción muy inteligente para urbanitas, pero también para los que no lo son

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

El BMW Serie 1 es la puerta de entrada al universo de la marca alemana. Compacto. Ágil. Y con una imagen muy cuidada. Es probablemente el BMW más atractivo para el día a día urbano. Mantiene el ADN deportivo de la firma. Pero en un formato práctico y manejable.

Sus dimensiones lo convierten en un aliado perfecto para ciudad. Mide 4.361 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.459 mm de alto. La batalla alcanza los 2.670 mm. Es compacto por fuera. Pero amplio por dentro. El maletero ofrece 380 litros, ampliables hasta 1.200 litros. Suficiente para escapadas de fin de semana.

El compacto que eligen los que disfrutan conduciendo

Compite con el Mercedes-Benz Clase A y el Audi A3. Frente a ellos, el Serie 1 destaca por su comportamiento dinámico. La dirección es precisa. El chasis transmite confianza. Y la calidad de materiales está a gran nivel. Es un coche que se siente premium desde el primer momento.

La gama incluye tres versiones de gasolina y dos diésel. Dos de ellas incorporan tecnología híbrida suave de 48 voltios en las variantes 120 y 120d. La versión de acceso es el 116, con motor de tres cilindros y 122 CV. Entrega 230 Nm de par máximo. Más que suficiente para un uso diario ágil.

Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Alcanza 210 km/h de velocidad máxima. Y homologa un consumo combinado de 5,9 l/100 km. Equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Ideal para quien quiere estilo y dinamismo sin disparar el gasto.

Diseño deportivo, comportamiento excelente y equipamiento top

El precio anunciado en la web de BMW parte desde 35.150 euros. Incluye un equipamiento de serie muy completo. Molduras exteriores M Shadow Line, llantas de aleación y faros LED. También incorpora el sistema BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display y sistema operativo 9 con navegación.

Suma climatizador, volante deportivo y cambio automático Steptronic. Además, cuenta con Parking Assistant, cámara trasera y control de crucero con función de frenado. Tecnología moderna. Diseño atractivo. Y ese tacto deportivo que define a la marca. El BMW perfecto para ciudad. Sin renunciar a nada.