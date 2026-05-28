Coches y Motos 28 MAY 2026 - 12:21h.

Un precio ajustado sumado a fiabilidad, equipamiento, deportividad y eficiencia

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

Compartir







Hablar del Toyota Corolla es hablar de uno de los coches más fiables del mercado. Toyota lleva años perfeccionando su tecnología híbrida y el Corolla es, probablemente, el mejor ejemplo. Consume poco, apenas da problemas y mantiene un valor de reventa muy alto. Pero además de eficiente, también es un compacto equilibrado y agradable de conducir. Por eso sigue siendo una referencia frente al SEAT León, el Ford Focus o el Opel Astra.

El Corolla actual mide 4,37 metros de largo y mantiene un formato compacto muy práctico para el día a día. Tiene un maletero de hasta 1.052 litros con los asientos abatidos y una batalla de 2,64 metros que ayuda a ofrecer un habitáculo bastante aprovechable. Además, Toyota ha cuidado especialmente el aislamiento y el confort de marcha. Es uno de esos coches que transmite sensación de solidez desde el primer momento.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

La versión top está rebajada

Un modelo que ahora encontrarás rebajado, atención, en su versión más potente. Esta variante arranca desde 31.250 euros al contado o 30.000 euros financiado, una cifra más atractiva para un coche que combina buenas prestaciones y consumos bajos.

PUEDE INTERESARTE Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

Esta mecánica utiliza un motor 2.0 HEV de gasolina con sistema híbrido autorrecargable. Entrega 178 CV y 206 Nm de par máximo. Hace el 0 a 100 km/h en solo 7,5 segundos y homologa un consumo medio de 4,6 litros cada 100 kilómetros. Sigue apostando por cambio automático y tracción delantera. Además, mantiene la etiqueta ECO de la DGT, uno de los grandes argumentos de toda la gama Corolla.

El acabado asociado a esta versión es el GR Sport, más deportivo en diseño y equipamiento. Añade llantas exclusivas de 18 pulgadas, faros Bi-LED y sensores delanteros de aparcamiento con frenado automático. También incluye el sistema Toyota Smart Connect con pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, climatizador bi-zona y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

También hay una versión de acceso

Toyota tampoco se olvida de la versión de acceso. Arranca desde 25.950 euros al contado o 24.700 euros financiado. Utiliza un motor 1.8 HEV de 140 CV y 142 Nm. Consume solo 4,4 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Una opción muy lógica para quienes priorizan ahorro y suavidad de conducción.

Esta variante incorpora el acabado Active Plus, ya bastante completo. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, acceso y arranque sin llave y el paquete Toyota Safety Sense.