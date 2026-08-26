Voge planta cara a naked de grandes marcas con una moto que apuesta por equipamiento y buen precio

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 15:14h.

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En Voge siguen haciendo méritos para ser una de las marcas de referencia en todo el planeta, con modelos que no nos pueden parecer más increíble en todos los aspectos, destacando su excelente relación calidad precio y su avanzado nivel de equipamiento. Y la protagonista de hoy es la 625 R, una naked que nos ha llamado la atención desde el primer momento, y que se ha convertido en una de las compras más inteligentes que se pueden realizar.

Tras las actualizaciones que recibió en 2025, se consiguió crear un motor más grande y con más potencia, se revisó la ergonomía y también la tecnología. El resultado es una moto brutal, con un motor de 581 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 64 CV y un par máximo de 58 Nm. Se puede limitar en caso de que tengas el carné A2 sin ningún problema, y cuenta con control de tracción y embrague anti-rebote de serie, así como dos modos de conducción.

En la parte ciclo, todos los componentes que tiene equipados son de primera calidad, como las suspensiones Kayaba, los frenos Nissin y mucho más. Y pasando a la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT a todo color que incorpora conectividad, con navegador por flechas. En definitiva, nos parece que esta es una de las mejores naked que se han inventado nunca, y es totalmente comprensible que cuenta con una reputación tan positiva.

La Voge 625 R cuesta 5.184 euros

El precio es uno de los puntos que hace de esta Voge 625 R una moto tan especial, al estar valorada en un total de 5.184 euros, lo que nos parece una cifra irrisoria. Sin duda, es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar si buscas algo por el estilo.