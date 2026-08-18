Voge sorprende con una scooter que pone en aprietos a sus rivales: buen equipamiento y accesible

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 15:05h.

Tiene un avanzado nivel de equipamiento y un precio difícil de creer

Voge tira la casa por la ventana con su scooter más ágil y ligera

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En Voge han sorprendido a todos gracias a uno de sus últimos lanzamientos, que se trata de una scooter capaz de poner en aprietos a sus rivales, con un avanzado nivel de equipamiento y un precio difícil de creer. Son pocas las motos de este segmento que puedan presumir de ofrecer tanto y por un precio muy asumible, lo que la posiciona como una de las compras más inteligentes del momento. Y nos quedamos cortos a la hora de describir como se merece la SR4 Max T.

Destaca su iluminación full LED, con luz diurna DRL, con una cámara de vídeo situada entre los faros delanteros, cuyas grabaciones se almacenan en una tarjeta SD. En el apartado mecánico, queremos destacar que cuenta con un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y cuatro válvulas. Cuenta con control de tracción, una estabilidad excelente a máxima velocidad y un ABS desarrollado por Continental, entre muchas más cosas.

La parte ciclo también es muy llamativa, con suspensiones Kayaba, frenos de Brembo y más detalles que la hacen tan especial. La llave tiene el sistema inteligente de proximidad, y tampoco podemos descuidar el sistema antirrobo, ni otros detalles que la hacen tan apetecible. Y en la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, navegador integrado e información de la presión de los neumáticos.

El precio de la Voge SR4 Max T es de 5.787 euros

Si te seduce la Voge SR4 Max T, tan solo tienes que saber que su precio es otro de los puntos fuertes que se encuentran en esta moto, al poder hacerla tuya si desembolsas un total de 5.787 euros. Una oportunidad de la que es imposible que te puedas llegar a arrepentir.