El nuevo Volvo es, para la mayoría, el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 11:22h.

Como siempre, Volvo no decepciona ofreciendo lo mejor a un precio más contenido que sus rivales

Ojo al sonado fracaso de este Volvo en China

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Volvo tiene SUV de todos los tamaños, familiares y modelos compactos. Sin embargo, el nuevo ES90 puede convertirse en el automóvil más atractivo de su catálogo. Su carrocería mezcla elegancia, proporciones imponentes y una silueta poco convencional. Es una berlina eléctrica pensada para viajar con calma, confort y mucha tecnología.

Mide cinco metros de largo y ofrece una enorme batalla de 3,10 metros. Esa distancia permite crear un habitáculo amplio, especialmente en las plazas posteriores. El maletero cubica 424 litros y se complementa con un compartimento delantero. No es una cifra extraordinaria, aunque cumple para viajes largos y equipaje familiar.

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Volvo deja claro que no se queda atrás en esto de los eléctricos

El acabado Core ya evita la sensación de versión básica. Incluye tapicería Nordico, techo panorámico fijo, llantas de 20 pulgadas y climatización de cuatro zonas. Los asientos delanteros incorporan regulación eléctrica y calefacción. También aparecen portón automático, bomba de calor, llave digital y cargador inalámbrico para teléfonos.

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La pantalla central alcanza 14,5 pulgadas y trabaja con Google Maps, Google Assistant y Google Play. Se suman conectividad 5G, actualizaciones inalámbricas, Android Auto y Apple CarPlay. La instrumentación mide nueve pulgadas. Todo queda integrado con una presentación limpia, porque Volvo sabe que menos suele ser más.

En seguridad no deja cabos sueltos. Equipa Pilot Assist, detector de ángulo muerto y frenado automático en intersecciones. Añade vigilancia del conductor, reconocimiento de señales y alerta de tráfico cruzado. También puede evitar salidas de carretera y mitigar colisiones con vehículos, peatones o ciclistas. La cámara trasera facilita las maniobras.

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Muy premium, pero más barato que sus rivales directos

La versión de acceso desarrolla 333 CV y 480 Nm. Utiliza una transmisión de una sola velocidad y ofrece diferentes modos de conducción. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 180 km/h. No pretende ser deportivo, pero nunca parece quedarse corto.

Su batería de 92 kWh permite recorrer hasta 662 kilómetros según el ciclo WLTP. El cargador embarcado admite 11 kW e incorpora Plug & Charge. El ES90 parte de 63.000 euros. BMW i7 y Mercedes EQS cuestan bastante más.