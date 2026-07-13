Al nivel del Volvo XC60 en calidad, pero con un diseño, para muchos, mejor

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 02:09h.

Espacio para toda la familia, 200 CV y un consumo de solo 5,3 litros cada 100 km

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

Compartir







No todas las marcas necesitan un logotipo premium para fabricar un gran coche. Mazda lleva años demostrando que puede competir con fabricantes de prestigio gracias a la calidad de sus acabados, su tecnología y su forma de entender la conducción. El CX-60 es el mejor ejemplo. Un SUV pensado para quienes buscan un vehículo elegante, cómodo y diferente, sin llegar a los precios de muchos de sus rivales.

Su diseño es uno de sus mayores argumentos. Las líneas limpias, el largo capó y las proporciones equilibradas le aportan una presencia muy especial. Para muchos resulta incluso más atractivo que un Volvo XC60. Además, ofrece unas dimensiones muy generosas. Mide 4,745 metros de largo, tiene una batalla de 2,87 metros y un maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros al abatir los asientos traseros.

PUEDE INTERESARTE Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

Un generalista con un marcado carácter premium

La versión de acceso apuesta por una mecánica poco habitual en la actualidad. Bajo el capó esconde un motor diésel de 3,3 litros apoyado por un sistema microhíbrido. Desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Se combina con un cambio automático de ocho velocidades y tracción trasera. Gracias a esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

PUEDE INTERESARTE Volvo tiene la peor pesadilla del BMW iX3

Las prestaciones también convencen. Completa el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 212 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,3 litros cada 100 kilómetros. Una cifra muy competitiva para un SUV de este tamaño y potencia.

No te faltará de nada

El precio de partida es de 53.903 euros. A cambio, el acabado Prime-Line llega muy completo. Incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, navegador, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, sistema multimedia Mazda Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de un equipo de sonido con ocho altavoces.

La dotación en seguridad tampoco se queda atrás. Incluye control de ángulo muerto, detector de tráfico trasero, ayuda al salir del vehículo, sensores de aparcamiento posteriores, retrovisores eléctricos y calefactables, además de alarma antirrobo. Todo ello acompañado por materiales de gran calidad y un habitáculo muy cuidado.