El Mazda CX-60 más elegante y completo supera al Toyota RAV4: el SUV que está convenciendo a todos

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 15:57h.

Este SUV japonés se convierte en una alternativa más premium al top ventas de Toyota

Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

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El Mazda CX-60 se posiciona como una de las alternativas más completas dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables, destacando frente a modelos consolidados como el Toyota RAV4 gracias a una propuesta más ambiciosa en diseño, potencia y calidad percibida. Este modelo no solo busca competir en eficiencia, sino también elevar el nivel en aspectos como la presentación interior y el confort de marcha, lo que le permite situarse en un terreno cercano al de las marcas premium.

Desde el primer vistazo, el CX-60 transmite una mayor sofisticación. Sus proporciones, con casi 4,75 metros de longitud, le otorgan una presencia más robusta y elegante que la de muchos de sus rivales directos. Esa diferencia de tamaño se traduce también en un habitáculo amplio y un maletero de 570 litros, lo que refuerza su enfoque familiar sin renunciar a una imagen cuidada. No es ningún secreto que Mazda ha trabajado especialmente en los acabados, incorporando materiales y ajustes que elevan la percepción de calidad en el interior.

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En el apartado mecánico, el CX-60 apuesta por una única configuración híbrida enchufable que combina un motor de gasolina de 2,5 litros con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 327 CV. Esta cifra lo sitúa claramente por encima de muchos competidores en términos de prestaciones, al tiempo que mantiene la etiqueta CERO gracias a su capacidad de circular en modo eléctrico durante trayectos urbanos. El consumo homologado es reducido, especialmente en condiciones favorables, lo que contribuye a mejorar su eficiencia global.

Más allá de la eficiencia: enfoque premium y mayor potencia

El planteamiento del CX-60 no se limita a ofrecer una mecánica electrificada. En este sentido, Mazda ha querido diferenciar su SUV con una gama de acabados muy completa que permite escalar desde versiones más accesibles hasta configuraciones claramente orientadas al lujo. Opciones como Homura o Takumi incorporan detalles exclusivos, mejores tapicerías y un equipamiento tecnológico más avanzado, reforzando esa sensación de producto superior.

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Frente al Toyota RAV4, el modelo de Mazda destaca por su mayor tamaño y por una potencia significativamente superior. Mientras el RAV4 mantiene un enfoque más equilibrado y racional, el CX-60 apuesta por una conducción más contundente y una calidad de rodadura más refinada. Esta diferencia se percibe especialmente en viajes largos, donde el aislamiento y la estabilidad juegan un papel clave.

Llama especialmente la atención el equilibrio que consigue entre rendimiento y confort. A pesar de su elevada potencia, el CX-60 no sacrifica la suavidad de funcionamiento, ofreciendo una experiencia de conducción más silenciosa y agradable. Además, la tracción total de serie en la versión híbrida enchufable mejora la seguridad y la capacidad de adaptación a diferentes tipos de terreno.

Por todo ello, el Mazda CX-60 se consolida como una opción que va más allá de lo convencional dentro de su categoría. Su combinación de tamaño, potencia, calidad interior y tecnología lo sitúa como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan un SUV híbrido enchufable con un enfoque más sofisticado y completo.