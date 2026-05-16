Gonzalo Serrano prueba el renovado Volvo XC60 híbrido enchufable: así es el SUV premium de 350 caballos

Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 18:16h.

Gonzalo Serrano se pone al volante del Volvo XC60, un SUV premium e híbrido de 350CV

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El renovado Volvo XC60 vuelve a ponerse al día con una evolución que refuerza las claves tradicionales de la marca sueca: seguridad, calidad y tecnología. En el último programa de 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano analiza la actualización del SUV híbrido enchufable de Volvo, un modelo nacido en esta segunda generación en 2017 y que continúa renovándose de forma constante. La versión probada corresponde al XC60 e-Drive All-Wheel Drive, una variante de tracción total que combina imagen premium, electrificación y un claro enfoque familiar.

En el apartado estético, el XC60 recibe una parrilla frontal rediseñada con nuevas lamas orientadas para modernizar la imagen del coche, manteniendo elementos ya icónicos como la firma lumínica “Martillo de Thor”, ahora más estilizada. También estrena nuevas llantas multirradio, detalles en negro piano y un perfil lateral que mezcla elegancia y deportividad “en dosis iguales”, según destaca Serrano. La zaga conserva el clásico diseño Volvo con pilotos oscurecidos y un difusor trasero de aspecto más deportivo, mientras que el interior vuelve a poner el foco en la calidad de acabados, uno de los aspectos que el periodista considera diferenciales frente a muchos rivales premium.

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Gonzalo Serrano, en carretera con el Volvo XC60

La tecnología es otro de los puntos fuertes del SUV sueco. El sistema multimedia incorpora integración completa con Google, incluyendo navegación mediante Google Maps con tráfico en tiempo real y recalculado automático de rutas en caso de retenciones, además de compatibilidad con Google Assistant y servicios remotos para gestionar desde el móvil funciones como la apertura del vehículo o la climatización. La unidad analizada corresponde al acabado Ultra, uno de los más completos de la gama, con asientos de gran confort, prolongador de banqueta y un sistema de sonido premium Bowers & Wilkins de 1.400 vatios que refuerza la sensación de sofisticación a bordo.

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A nivel mecánico, el Volvo XC60 equipa un sistema híbrido enchufable de 350 caballos con motor de gasolina de cuatro cilindros, dos litros turbo, asociado a un propulsor eléctrico trasero y cambio automático de ocho velocidades. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y ofrece una autonomía eléctrica cercana a los 80 kilómetros gracias a una batería de 18,8 kWh. En España, esta versión arranca en torno a los 70.000 euros dependiendo del equipamiento. Para Gonzalo Serrano, el XC60 sigue siendo “uno de sus favoritos” por la manera en la que transmite confort, aplomo y seguridad en marcha, manteniendo intacto el ADN de Volvo incluso en plena era de la electrificación.